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    「派對門」風暴未息 前英相強森出席聽證保衛政治生涯

    英國前首相強森今（22）日接受國會特設委員會詢問。（法新社）

    英國前首相強森今（22）日接受國會特設委員會詢問。（法新社）

    2023/03/22 23:52

    〔即時新聞／綜合報導〕因「派對門（Partygate）」風暴而下台的英國前首相強森（Boris Johnson），目前仍未脫困。由於他在此案涉嫌「藐視國會」（Contempt of Congress），22日接受國會特設委員會質詢。強森在答辯過程一再強調他「並非有意」對國會撒謊，所說的言論僅是出於當時的認知。

    英國廣播公司（BBC）報導，特設委員會由7名國會議員組成，其中3人為在野黨派成員，包括委員會主席哈曼（Harriet Harman），另外4人與強森同屬保守黨。哈曼在聽證會上強調，委員會的工作並非是釐清當時防疫措施的是非對錯，而是要確認強森有沒有對國會說實話。

    強森在答辯時重申他的主要論點：若當時派對「明顯」違反了防疫措施，那參與派對的數十名高級官員，包含現任首相蘇納克（Rishi Sunak）在內，應該也能「明顯」察覺到，但顯然並非如此。

    強森又說，他承認自己所說的「唐寧街10號完全遵守防疫規定」誤導了國會議員，但他並非有意如此，因為他以真心誠意在回答問題，並且是基於他當時對情況的認知。

    BBC指出，預估要等到夏季才能看到特設委員會的裁決。強森有可能被判定「藐視國會」，這將導致強森被停職。

    在「藐視國會」的情況下，若強森所屬的阿克斯布里奇和南賴斯利普選區（Uxbridge and South Ruislip，位於大倫敦地區）有超過10％的選民聯署請願，那他的國會席次將被取消，並觸發補選機制，但強森仍可以參加補選。

    前往國會接受質詢前，強森在倫敦街頭進行了一趟晨跑。（歐新社）

    前往國會接受質詢前，強森在倫敦街頭進行了一趟晨跑。（歐新社）

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