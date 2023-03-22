怕納稅人不爽 瑞士政府要求瑞信不得向員工發放獎金

提供大量資金支持瑞銀（UBS）併購瑞信（Credit Suisse）的瑞士政府，已禁止瑞信支付去年之前授予員工的遞延獎金，以避免民眾反彈。（彭博）

2023/03/22 22:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞士銀行（UBS）日前以30億瑞郎（約32.5億美元、975億台幣）併購瑞士信貸（Credit Suisse）後，還有諸多問題得善後。提供大量流動性支持這筆交易的瑞士政府，已禁止瑞信支付去年之前授予員工的遞延獎金（deferred bonuses），以避免民眾反彈。

為了支援瑞銀併購瑞信，瑞士央行將提供1000億瑞郎流動資金，瑞士政府則提供90億瑞郎擔保，做為瑞銀收購瑞信後可能蒙受的損失。

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瑞士的執行機構--瑞士聯邦委員會（Federal Council）已命令瑞信，不得支付去年之前向員工授予的遞延獎金，但基於法律確定性（leagal certainty），允許該行支付去年獎金，避免對並非造成這場危機的員工產生衝擊；該委員會也要求瑞士財政部擬訂計畫，控制對瑞信員工未來獎金的發放。

不滿瑞士政府拿稅金支援此併購的民眾，週一在位於蘇黎世的瑞信總部外示威抗議。瑞士各政黨也對此舉感到不滿，最大黨、右翼民粹的瑞士人民黨抨擊，瑞信員工拿走了數百萬瑞郎酬金，卻沒有負起責任。第二大黨社會民主黨矢言要立法，禁止接受政府金援的銀行發放獎金，並制定薪酬上限。

根據瑞信的年度財報，截至2021年底，瑞信積欠員工27.93億瑞郎的遞延獎金；截至2022年底，積欠的遞延獎金則達12.5億瑞郎。

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