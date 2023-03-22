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    鼓舞軍心士氣！ 澤倫斯基再赴巴赫姆特前線視察

    澤倫斯基再赴巴赫姆特前線視察，鼓舞軍心士氣。（取自烏克蘭總統辦公室）

    澤倫斯基再赴巴赫姆特前線視察，鼓舞軍心士氣。（取自烏克蘭總統辦公室）

    2023/03/22 21:16

    〔編譯陳成良／綜合報導〕去年12月20日，烏克蘭總統澤倫斯基赴戰況最激烈的巴赫姆特（Bakhmut）前線視察。在俄羅斯不斷放話即將攻下這座烏東城市之際，澤倫斯基近日再度親赴當地前線視察，鼓舞軍心士氣，展現最高統帥風範！

    烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台報導，總統府新辦公室22日公布消息稱，澤倫斯基近日前往頓內茨克地區進行了新的工作訪問，並視察了巴姆穆特地區烏國軍隊的前沿陣地。聲明中沒有透露總統視察的確切地點。

    聲明中說，國家元首在前線聽取了有關作戰情況和戰鬥過程的報告，與軍人交談並為烏克蘭捍衛者授勳，表揚他們保家衛國。

    澤倫斯基對士兵們說，「我今天有幸來到這裡，在我們國家的東部，在頓巴斯，並獎勵我們的英雄，感謝你們，握手。感謝你們保護烏克蘭的國家、主權和東部。」

    聲明稱，在場的官兵首先為祖國獻出生命的英雄們默哀，總統隨後向表現出效率、勇氣和韌性的士兵頒獎。

    澤倫斯基此前受訪表示，堅守巴赫姆特是烏克蘭的戰術，在俄軍占領巴赫姆特之後，他們可以去斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、頓州首府克拉馬托爾斯克（Kramatorsk），這將為俄軍打開通往烏克蘭其他城鎮的道路，「這就是為什麼烏軍要堅守的原因」。

    堅守巴赫姆特的烏克蘭第57摩托化步兵旅官兵，在該旅軍旗上簽名並獻給澤倫斯基。（圖取自烏克蘭總統辦公室））

    堅守巴赫姆特的烏克蘭第57摩托化步兵旅官兵，在該旅軍旗上簽名並獻給澤倫斯基。（圖取自烏克蘭總統辦公室））

    澤倫斯基與巴赫姆特守軍自拍合影。（圖取自烏克蘭總統辦公室）

    澤倫斯基與巴赫姆特守軍自拍合影。（圖取自烏克蘭總統辦公室）

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