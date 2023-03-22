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    中俄助紂為虐！外逃北韓勞工遣返前先斷腳筋

    2019年12月22日，北韓工人在符拉迪沃斯托克（海參崴）機場等待他們的航班。（法新社）

    2019年12月22日，北韓工人在符拉迪沃斯托克（海參崴）機場等待他們的航班。（法新社）

    2023/03/22 20:03

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國務院20日發布《2022年度各國人權報告》，針對198個國家／地區的公民自由、政治權利等狀況進行評估，其中關於北韓部分提到，為防止在中國、俄羅斯工作的「脫北者」逃跑，這些人被遣返北韓前，會被先切斷腳筋，然後坐輪椅回國。

    據南韓《東亞日報》報導，美國國務院在報告中稱，北韓是「金氏一家領導的權威主義國家」，並指出，對於金氏政權非法殺人、拷問、壓迫和非法侵犯私生活等重大人權問題，有值得信賴的消息來源。

    報告援引專門透露北韓內幕的媒體報導稱，據曾在俄羅斯工作過的「脫北者」透露，所有勞工都知道「遣返程序」：試圖逃跑者的腳筋會被挑斷，讓他坐上輪椅送回北韓。

    報告中說，北韓高層消息人士還確認，試圖「脫北」的北韓勞工秋慶哲（音），被派遣到俄羅斯的保衛省（工作人員）逮捕後，在腳腱受損的情況下被遣送回北韓，這一消息屬實。

    南韓《中央日報》1月間引述多名消息人士報導，共有9名被派往俄羅斯工作賺取外匯的北韓勞工，去年11月到12月間集體脫逃，部分原因可能是因擔心被動員到俄烏前線參戰。

    報告指出，北韓的勞工大多數都在俄羅斯和中國，該國部分地區使用偽造身分證雇傭這些北韓人，雖然這些工人每天最長工作20小時，但工資卻低於中國工人，每月領取27萬至90萬韓元（約新台幣6300元至台幣2萬1000元），其中70%至90%還要上繳給平壤當局。

    報告還介紹了北韓加強對「韓流」的處罰力度。報告援引「自由亞洲電台」報導說：將熱門韓劇《魷魚遊戲》走私到北韓銷售的男性被判處槍決，購買該遊戲的高中生被判終身監禁，觀看節目的其他6名學生被判處5年重勞動刑，該學校的校長和班主任被解職。

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