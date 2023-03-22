奪命長椅！美男坐長椅翻倒「身體卡異常姿勢」 窒息身亡

美國一名男子坐在長椅上，但長椅卻突然向後翻倒，他被夾在長椅與牆壁之間，因身體長時間處在異常姿勢，導致呼吸及血液流動受阻，最終不幸窒息身亡。（圖片僅為示意圖，與本文無關）

2023/03/22 22:53

〔即時新聞／綜合報導〕長椅奪命！美國一名男子坐在長椅上，但長椅卻突然向後翻倒，頭部撞擊後方牆壁當下失去意識。而在昏迷期間，男子被夾在長椅與牆壁之間，導致身體長時間處在異常姿勢，「脖子向前彎曲，且下巴抵在胸膛」，導致最終因呼吸及血液流動受阻，不幸窒息身亡。

據《每日郵報》報導，案件發生於2019年4月，來自美國威斯康辛州的派翠克·麥奎爾 （Patrick McGuire）和她的妻子及2名好友當時正在蘇格蘭高地度假，並入住在靠近奧克湖（Loch Oich）附近的格倫加里城堡飯店（Glengarry Castle Hotel）。在出遊期間的某日晚間10時30分，派翠克離開房間至飯店花園拍照，但妻子在隔日凌晨0時30分卻遲遲不見丈夫回房，於是外出尋找派翠克，卻發現丈夫癱在翻倒的長椅上，且已失去呼吸脈搏。

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根據報告，長椅倒塌時派翠克頭部重擊後方牆壁，失去意識。在昏迷期間，因派翠克被夾在長椅與牆壁之間，「脖子向前彎曲，且下巴抵在胸膛」，身體長時間處在異常姿勢導致呼吸及血液流動受阻，最終派翠克被判定為姿勢性窒息（positional asphyxiation）。

警方針對此案件起訴了業者麥克卡勒姆企業（MacCallum）的3名合夥人，而業者在第一時間即承認違反安全法規，表示他們先前就注意到這張重量165磅（約75公斤）的鑄鐵長椅早已因陷入草地而變得重心不穩，但他們並未進行適當的檢查和維護，才釀成這齣悲劇發生。

此事件直到本月20日才開庭進行審判，由於業者在第一時間承認違規並承擔全部責任，因此減輕罰則，法院判定業者須罰款1.4萬英鎊（約新台幣53萬元）。不過警官艾特肯（Gary Aitken）表示，此事件的發生是一場悲劇，減輕的罰款總額絕不是代表死者的生命價值。

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