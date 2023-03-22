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    中國國企取得索羅門港口合約 薩摩亞總理：令人擔心雙重用途

    薩摩亞總理馬塔法。（歐新社）

    薩摩亞總理馬塔法。（歐新社）

    2023/03/22 18:39

    〔編譯管淑平／綜合報導〕南太平洋島國索羅門22日指出，首都荷尼阿拉的國際港升級計畫，由中國國營企業「中國土木工程集團（CCECC）」得標。對此，正在澳洲訪問的薩摩亞總理馬塔法（Fiame Naomi Mata'afa）說，中國國企拿下這項港口升級案，令人擔心會逐漸轉變成雙重用途。

    索羅門這項港口升級合約是「亞洲開發銀行（ADB）」金額1億7000萬美元資助索羅門基礎設施升級計畫的一部分，索國基礎建設發展部的夸卡拉（Mike Qaqara）說，中國土木工程集團是唯一投標者，將升級荷尼阿拉國際港口，以及該省另外兩座國內碼頭。

    索羅門去年與中國簽署安全協議，引起美國、澳洲和其他週邊鄰國擔心，可能為開放中國軍隊進駐鋪路，一些澳洲分析家已警告，中國可能會設法利用這些港口做為「雙重用途」設施，讓中國海軍使用索羅門的港口。

    正在澳洲訪問的薩摩亞總理馬塔法22日被問到中國國企拿下索羅門這項港口興建案，呼應這樣的擔心，她表示「這是個商業港口，不過我認為，擔心的是它或許會變成其他……雙重用途」，「我想我們得因應此事會不會、何時發生。」

    不過，馬塔法強調，索羅門政府有主權權利做決定，她也警告，中國不是唯一一個或許「以假借保護（他們）資產的名義」，想取得擴大在太平洋地區的軍事准入，她說，「許多國家，尤其是在協助計畫中，開發建設並且派他們的人到接受（協助）國」，「現在這是不是會成為一股趨勢，因為一國提供協助了並且有了資產，這就變成安全人員進駐的一個機會？」

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