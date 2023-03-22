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    想重溫青春歲月 29歲女竟冒充高一新生混進校就學

    美國一名29歲韓裔女子申惠晶（Hyejeong Shin）偽造出生證明冒充16歲高一新生進入紐澤西州的紐布倫瑞克（New Brunswick High School）就學。（圖片擷取自推特@ScallywagNYC）

    美國一名29歲韓裔女子申惠晶（Hyejeong Shin）偽造出生證明冒充16歲高一新生進入紐澤西州的紐布倫瑞克（New Brunswick High School）就學。（圖片擷取自推特@ScallywagNYC）

    2023/03/22 21:45

    〔即時新聞／綜合報導〕美國一名29歲韓裔女子偽造出生證明冒充16歲高一新生，雖原先成功欺騙校方進入高中就讀，不過在開學4日後被校方識破，引起學生及家長恐慌。不過她的律師表示，女子因剛離婚且長期與家人分隔兩地，想重溫校園生活的幸福才做出此舉動。

    綜合外媒報導，現年29歲韓國女子申惠晶（Hyejeong Shin），於16歲時就從韓國搬至美國就學居住。而在今年1月，她偽造了一份出生證明並冒充成16歲的高一新生，成功欺騙學校的管理人員進入紐澤西州的紐布倫瑞克（New Brunswick High School）就學，直到開學4天後才被校方識破。

    申惠晶的律師蓋爾伯（Darren Gelber）表示，申惠晶最近剛離婚，加上長期與在韓國的家人分隔兩地，「她很孤單。」蓋爾伯說，她的所作所為並沒有惡意，只是因為過於寂寞，渴望能重溫當時她在韓國所擁有的「青春歲月」，回到一個安全並且受歡迎的校園環境，能夠重獲幸福生活及可貴友誼排解寂寞，所以才做出如此荒謬的行為。

    雖然許多家長質疑申惠晶懷有犯罪意圖，不過蓋爾伯指出，申惠晶在校期間內，並沒有任何學生或教職員面臨危險，且警方也表示，沒有證據能證明她有意對學生造成傷害或暴力，目前已排除此意圖。而蓋爾伯認為申惠晶罪刑較輕微，因此希望能進行審前干預（pre-trial intervention），即為某些犯罪者提供替代監禁的監督治療，若申惠晶在監督期內表現良好，將能避免入獄。目前案件正由法院審判中，而申惠晶也計畫將在案件結束後重返韓國。

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