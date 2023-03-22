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    普廷有求於人 專家分析：習普會習近平才是老大

    中國國家主席習近平（左）訪問莫斯科，21日與俄國總統普廷（右）簽署聯合聲明後，握手致意。（路透）

    中國國家主席習近平（左）訪問莫斯科，21日與俄國總統普廷（右）簽署聯合聲明後，握手致意。（路透）

    2023/03/22 18:42

    〔中央社〕中國國家主席習近平與俄羅斯總統普廷會談，從議題到肢體動作都成為全球焦點。專家解析，在俄羅斯越來越依賴中國的現實下，從肢體動作上看，儘管習近平是客人，但看起來「他才是老大」。

    在全球政壇及媒體印象中，普廷（Vladimir Putin）以往與外國元首及政要互動時，多半給人精明且強勢的印象，並以經常長時間遲到著稱。

    綜合路透社、英國衛報報導，在俄烏戰爭延宕，普廷愈加期盼中國支持，而習近平也藉由三連任國家主席後的首訪表達支持下，氣勢出現轉換。這從兩人20日會面時的肢體動作，展現了「誰才是老大」的氣勢，而勢顯然在習近平一邊。

    新加坡Influence Solutions管理總監梁凱倫（Karen Leong，音譯）指出，普廷在克里姆林宮接待習近平時，習近平先一步伸手與普廷握手。這暗示了儘管習近平是訪客，「但他才是這個關係中『帶頭的人』」。

    澳洲肢體語言專家馬勒（Louise Mahler）觀點相同。她觀察，習、普兩人握手時，習近平把手置於普廷的手之上，這傳達了自己處於「主導地位」的涵意。

    馬勒分析，兩人坐下來交談，並互稱「親愛的朋友」時，普廷顯得「無精打采」，且不斷抽動著腿及看地板，這暗示了他內心的焦躁不安；相形之下，習近平則顯得「平穩及自信」。

    俄羅斯知名自媒體人普里亞尼科夫（Pavel Pryanikov）更直指，從習普會談的第1分鐘起看起來，習近平覺得他才是老大。

    梁凱倫形容，習近平在會談中感覺起來較放鬆，和普廷相比，習近平看上去像「沉著的政治家」，很莊重，有很棒的眼神交流。他看著普廷時，就像「一個哥哥看著更年輕的夥伴」。

    事實上，普廷是1952年10月生，習近平則是1953年6月生。普廷執掌俄羅斯國政的時間，是習近平的2倍。

    衛報俄羅斯事務記者邵爾（Pjotr Sauer）指出，在俄羅斯愈來愈依賴中國之際，親克宮人士近來不斷強調習普會雙方是平等的。然而，儘管克宮大力宣揚俄中夥伴關係，這層關係「看似溫暖但遠非平等」。

    報導指出，普廷20日與習近平會談時，習近平也沒有受到其他西方政要來訪時的「長桌外交」待遇（國際社會普遍認為此舉為冷遇）；而會談結束，更罕見地送習近平上車；至於21日俄方給予的禮遇更隆重，習、普分別從大廳兩端走到紅毯中央，身旁矗立巨大的中俄國旗；而當晚俄方的國宴款待，俄羅斯企業巨頭更全數出席。

    但習近平也並非完全泰然自若。梁凱倫觀察，20日習近平與普廷會談時，不尋常地不斷眨眼，也顯示了他有些壓力。

    韓國肢體語言專家金賢姬認為，習、普兩人緊握彼此的手，對談中眼神也避免交流，看得出雙方都對這場會談高度期待，「看得到緊張，而你知道政治裡沒有真朋友」。

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