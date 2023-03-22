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    防堵中共犯台？ 菲總統證實允美使用靠近台灣的呂宋島基地

    菲律賓總統小馬可仕證實新增允許美國使用的軍事基地位置在呂宋島和巴拉望島。（法新社、擷取自Google地圖；本報合成）

    菲律賓總統小馬可仕證實新增允許美國使用的軍事基地位置在呂宋島和巴拉望島。（法新社、擷取自Google地圖；本報合成）

    2023/03/22 19:29

    〔即時新聞／綜合報導〕為對抗中國海上擴權，菲律賓與美國近期軍事合作密切。菲國上月初已宣布正式允許美國在菲擴增4個軍事基地的使用權，該國總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天（22日）再證實，允許美國使用的軍事基地包括鄰近台灣的呂宋島（Luzon），外界認為美方選在此地是為更有效率的應對「台灣有事」。

    《路透》 報導，美菲軍方今年2月2日發布聯合聲明指出，根據2014年雙方簽訂的《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA），美方除將加強升級原有在菲5處基地，也獲准使用新的4個軍事基地。雖然該聲明並未提及新增基地位置，但有消息傳美軍設點優先考量靠近台海和南海，以因應中國近期在南海和台海問題上日益強硬的態度。

    菲國總統小馬可仕週三證實，允許美軍使用的4個新軍事基地分別位於該國最靠近台灣的呂宋島及面向南海的巴拉望島（Palawan），其中光是呂宋島就有3個設點。有菲國軍方消息人士透露，美方提出的4個新增基地位置為巴拉望島，以及呂宋島上的薩貝拉省（Isabela）、三描禮士省（Zambales）、卡加延省（Cagayan）。

    菲律賓總統小馬可仕證實新增允許美國使用的軍事基地位置在呂宋島和巴拉望島。（法新社）

    菲律賓總統小馬可仕證實新增允許美國使用的軍事基地位置在呂宋島和巴拉望島。（法新社）

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