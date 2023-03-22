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    30歲前生3個免當兵！南韓再擬刺激生育新計畫

    南韓目前擬定的最新對策中，有計畫若男性在30歲前生下3個以上的孩子，就可不用當兵。（路透）

    南韓目前擬定的最新對策中，有計畫若男性在30歲前生下3個以上的孩子，就可不用當兵。（路透）

    2023/03/22 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓生育率持續下滑，去年總生育率僅0.78，新生兒甚至不到25萬，創歷史新低，而近日政府消息人士稱，目前擬定的最新對策中，有計畫若男性在30歲前生下3個以上的孩子，就可以不用當兵。

    綜合媒體報導，針對提高生育率的新對策，政府共擬定3項計畫。首先，每個小孩單月可領取100萬韓元（約新台幣2萬3000元）津貼補助，能夠領到滿18歲為止，如此累積，每個小孩到成年可領到超過2億韓元（約新台幣460萬元）；另外，只要在30歲以前生下3個以上的孩子，男性就可免除兵役；最終，政府打算推出「男性育嬰假」制度，夫妻2人合計有480天育嬰假，男性至少要請到90天。

    有官員接受採訪後指出，目前計畫皆僅在討論階段，是否會通過尚須進一步審查。此外，南韓總統府發言人李度運8日也透露，「總統尹錫悅指示我們，大膽提出能夠刺激生育率上升的可靠措施。」

    消息一出，引網熱議，尤其「30歲前生3個以上免兵役」爭議性相當高。有網友擔憂，「這會讓很多人故意不避孕」、「會出現很多才讀高中的爸媽」，也有網友批評，「把女人當作生育機器」。

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