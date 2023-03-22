慟！ 「榮歸烏克蘭」烏軍老兵母親出席追授儀式

齊耶夫斯基母親代表他出席追授儀式的影片，感動許多網友。（圖擷自推特）

2023/03/22 14:34

〔即時新聞／綜合報導〕先前高呼「榮耀歸於烏克蘭」（Glory to Ukraine）後遭俄軍非法處決的馬齊耶夫斯基（Oleksandr Matsiievskyi），被烏克蘭總統澤倫斯基追授「烏克蘭英雄」榮譽，推特流出馬齊耶夫斯基母親代表他出席追授儀式的影片，感動許多網友。

推特帳號「@Dialog_UA」在推特PO出一段影片，影片中馬齊耶夫斯基的母親從座位上走向澤倫斯基，她強忍著淚水面色哀戚與澤倫斯基握手，並接過追授兒子的「烏克蘭英雄」獎章。「@Dialog_UA」在推文中表示「1名被俘後高呼『榮耀歸於烏克蘭』後遭俄軍處決烏克蘭士兵的母親，獲得『烏克蘭英雄』的榮譽，安息吧！我們不會忘記你的。」

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馬齊耶夫斯基出生於摩爾多瓦，2008年28歲時，與妻子移居烏克蘭，並產下1子，馬齊耶夫斯基取得烏克蘭公民身份，但未放棄摩爾多瓦國籍，隸屬切爾尼戈夫州（Chernihiv）第119國土防禦旅第163營，被俘後，俄軍以槍威脅要求他說出違心之論，但他面無懼色高呼「榮耀歸於烏克蘭」遭到俄軍非法處決，烏克蘭各界為紀念這位殉國烈士，在網路上發起大規模快閃活動，其肖像已成為舉國團結抗俄的新象徵。

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