義大利古蹟遭環保人士潑漆 市長親自攔阻怒批「野蠻人」

2023/03/21 22:13

〔即時新聞/綜合報導〕自去年起陸續有環保人士藉由毀損藝術品,盼外界關注氣候議題。義大利佛羅倫斯近日也傳出有環保人士對當地古蹟噴漆,市長氣不過直接上前攔阻,事後還親自清理。

義大利媒體《wantedinrome》報導,佛羅倫斯市政廳兼古蹟舊宮(Palazzo Vecchio)17日遭環保團體「Ultima Generazione」成員噴漆,市長納德拉(Dario Nardella)當時正好在附近,於是親自上前阻止。

請繼續往下閱讀...

從事發影片可見,納德拉直接上前阻止噴漆者,甚至推了他一把。參與噴漆行動的2名環保團體成員很快就被警方逮捕,納德拉直批他們是「野蠻人」,事後還參與清理噴漆的工作。

納德拉在推特上PO出清理過程,並表示,為了處理舊宮牆上的噴漆,總共耗費了5000公升的水才完全清理乾淨。他強調:「對藝術、文化和美的攻擊永遠不能成為為一項事業而戰的理由。」

The Mayor of Florence, Dario Nardella, lost his temper with a climate activist who was vandalizing the ancient Palazzo Vecchio with paint.



Palazzo Vecchio is the city’s old town hall and was built in 1299.



???????? pic.twitter.com/WPtuNuV0n2