軍情動態》美B21尚未首飛就要「升級」 裝備隱形巡弋核彈添戰力

美國空軍最新隱形轟炸機B-21「突擊者」尚未首飛就將迎來升級，以適配「AGM-181」空射巡弋核彈。（法新社）

2023/03/21 20:55

〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍去年公布最新隱形轟炸機B-21「突擊者」（Raider），近日卻傳出B-21尚未首飛，美國空軍就將斥資2.41億美元（約74億元新台幣）為其進行「現代化升級」，以適配「AGM-181」空射巡弋核彈。

美國網媒《The Drive》軍武專欄「戰區」（The War Zone）20日報導，美國空軍將斥資2.41億美元為B-21進行現代化升級，這筆費用已包含在美國2024年國防財政年度預算內。而目前B-21尚未首飛，甚至將延後首飛數個月。

請繼續往下閱讀...

升級計畫在2024年國防財年預算中稱為「遠程打擊轟炸機（B-21）現代化」，但並未提及B-21現代化升級的細節，僅稱將修改B-21部分設計，使其能裝備AGM-181「長程距外武器（Long Range Standoff Weapon，LRSO）」。

AGM-181為雷神公司正在研製的下一代空射巡弋核彈，具備突破俄、中現代防空系統的能力，用於取代美軍現有的AGM-86B空射巡弋飛彈（ALCM）。雷神公司也表示，LRSO將成為未來美國核三位一體（陸基洲際彈道飛彈，潛射彈道飛彈和戰略轟炸機）的重要一環。

報導也提到，美國空軍為B-21進行現代化升級並不表示該機設計不佳，反而展現出B-21在設計之初就強調的開放式系統架構與易升級設計，使其能在威脅瞬息萬變的現代戰場中不斷引入新設計和技術，順利完成作戰任務。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法