索馬利亞成國際孤兒 去年逾2萬兒童死於旱災

有「非洲之角」（Horn of Africa）稱呼的東非國家索馬利亞（Somalia）正發生破紀錄的嚴重旱災，索馬利亞衛生部、世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）昨天（20日）發布的一項研究中顯示，這場40年最嚴重的乾旱問題在去年造成約4萬3000人死亡，其中半數甚至是不足5歲的兒童。（美聯社資料照）

2023/03/21 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕有「非洲之角」（Horn of Africa）稱呼的東非國家索馬利亞（Somalia）正發生破紀錄的嚴重旱災，索馬利亞衛生部、世界衛生組織（WHO）和聯合國兒童基金會（UNICEF）昨天（20日）發布的一項研究中顯示，這場40年最嚴重的乾旱問題在去年造成約4萬3000人死亡，其中半數甚至是不足5歲的兒童。

綜合外媒報導，包括肯亞、衣索比亞和索馬利亞部分地區已經連續5個雨季幾乎沒有降雨，乾旱造成數百萬頭牲畜死亡，農田變成荒土，民眾只能遷徙並嘗試尋找食物和水源。當局與聯合國的研究報告使用一項統計模型估計，今年前6個月可能有1萬8100到3萬4200名的索馬利亞人將無法熬過旱災。

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當地的氣象預報也預估，降臨非洲之角的第六個雨季無法避免地出現降雨量稀缺，許多援助機構已發出警告「一場前所未有的人道災難即將來臨」。儘管尚未達到飢荒門檻，但是聯合國表示，今年索馬利亞一半以上的人口都將需要人道援助。

聯合國表示，今年索馬利亞發生的乾旱危機所需的應對計畫至少需要26億美元（790億新台幣）的資金，但直到目前為止，只有不到15%得到資助。「傳統的援助金源已經轉往烏克蘭」，聯合國駐索馬利亞的人道主義官員表示，由於俄烏戰爭的爆發，國際社會已選擇將東非國家面臨的嚴重危機擱置一旁。

索馬利亞被聯合國認為是最容易受氣候變遷影響的國家之一，但該國政府多年來疲於應付企圖推翻非洲聯盟和政府的伊斯蘭恐怖組織青年黨（al-Shabab），更無餘力應對氣候危機。

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