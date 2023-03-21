全球唯一禁止女性上中學 阿富汗學校今默默開學

阿富汗學校今天為迎接新學年重新開放，但成千上萬少女依舊被禁止上學。圖為阿富汗女孩在喀布爾郊區的伊斯蘭學校或伊斯蘭學校學習古蘭經。（法新社）

2023/03/21 17:56

〔中央社〕阿富汗學校今天為迎接新學年重新開放，但學生不知道已經開學，學校也沒有上課，成千上萬少女依舊被禁止上學。

法新社報導，阿富汗是全世界唯一禁止女性上中學的國家。

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美國領軍的外國部隊撤出阿富汗之後，塔利班（Taliban）於2021年8月重新掌權，實施嚴格的伊斯蘭律法。

多名教師與官員告訴法新社，教育部並沒有公告學校已經開學。

位於阿富汗首都喀布爾的賽達爾納瑟利男子高中（Saidal Naseri Boys High School）教師阿塔依（Mohammad Osman Atayi）說，「我們從校長那裡收到教育部長發布的信函，告知今天開學，但沒有發布公開公告，也沒有學生來上學」。

法新社前往喀布爾的7所學校查看，僅有少數教師和小學生到校，但沒有上課。

根據法新社記者回報，赫拉特省（Herat）、昆都茲省（Kunduz）、加茲尼省（Ghazni）和巴達克珊省（Badakhshan）的學校均重新開放，但同樣沒有上課。

新學年今天和波斯新年諾露茲節（Nowruz）共同展開。在塔利班重掌政權之前，阿富汗人會廣為慶祝諾露茲節，但新執政者不過這個節日。

成千上萬阿富汗少女依舊被禁止上中學。

住在喀布爾的15歲少女海達里（Sadaf Haidari）今年原本應該上11年級。她說，「塔利班從我們這裡奪走了所有東西。我既沮喪又心碎」。

去年3月，塔利班在宣布重新開放學校的幾小時後，立刻禁止女孩上中學。

塔利班領導人一再重申，一旦「條件」允許，就會重新開放女孩上中學，相關理由從取得資金，到依照伊斯蘭路線修改教學大綱，不一而足。塔利班同樣禁止女性接受大學教育。

國際社會與塔利班政府談判提供援助與承認時，都把讓女性受教育列為重要條件。

目前尚未有任何國家正式承認塔利班是阿富汗的合法統治者。

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