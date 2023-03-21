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    罹患肺癌也不放過！香港警方拘捕民主派何俊仁

    71歲的支聯會前副主席何俊仁，因涉嫌在保釋期間干擾證人，遭香港國安處下令拘捕。（法新社）

    71歲的支聯會前副主席何俊仁，因涉嫌在保釋期間干擾證人，遭香港國安處下令拘捕。（法新社）

    2023/03/21 14:43

    〔即時新聞／綜合報導〕香港警方21日逮捕了一名資深民主政治家。他因顛覆國家罪被拘留1年多後，於去年8月獲准保釋就醫。

    綜合外媒報導，71歲的「香港市民支援愛國民主運動聯合會」（簡稱支聯會）前副主席何俊仁，21日因涉嫌在保釋期間干擾證人，遭香港國安處下令拘捕，上銬帶離其位於北角的住處。

    何俊仁曾是香港最大反對黨民主黨（The Democratic Party）的領袖，現職為律師。何被控於2020年7月1日至2021年9月8日，在香港「煽動他人組織、策劃、實施或者參與實施，以非法手段顛覆國家政權」、「推翻、破壞中華人民共和國根本制度，或推翻中華人民共和國中央政權」。

    去年8月何俊仁獲准以70萬元現金、40萬元人事擔保，獲准外出就醫，他因罹患肺癌需接受緊急治療。批准保釋的法官當時表示，如果何俊仁有任何危害國家安全行為，「他的保釋將被撤銷，並將無法接受任何形式的私人醫療」。

    保釋期間何俊仁不得離開香港，需遵守宵禁令，並每週前往警署報到3次。此外，何不得作出任何危害國家安全的言論和行為；亦不得以任何方式聯絡任何外國官員。

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