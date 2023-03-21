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    老鼠破壞孤島生態鏈 南非政府下令投藥清零

    海鳥在馬里恩島以及亞南極地區遷徙，在生態系中扮演重要角色。（法新社）

    海鳥在馬里恩島以及亞南極地區遷徙，在生態系中扮演重要角色。（法新社）

    2023/03/21 11:12

    〔即時新聞／綜合報導〕19世紀的海豹獵人，意外將老鼠帶到位於南印度洋馬里恩島，老鼠在這個溫暖乾燥的環境中繁衍，以無脊椎動物、植物以及海鳥為食，打破島上原生種的食物鏈。對此，南非政府下令清除島上的老鼠，將採用空投方式，把滅鼠餌劑散布在土地上。期望可以透過這種方式，重新平衡島上的生態。

    根據衛報指出，南印度洋的馬里恩島是一個無人居住的亞南極島嶼，距離南非首都開普敦2200公里遠，島上棲息著數百萬隻海鳥，包含四種企鵝以及多種信天翁。據悉，島上聚集世界上1/4的易危漂泊信天翁，另外還有瀕危的烏黑信天翁。然而，這些珍貴的鳥類卻遭受老鼠的迫害。

    19世紀時，海豹獵人意外將家鼠帶到島上，溫暖且乾燥的環境讓老鼠大量繁衍。牠們以無脊椎動物、植物、海鳥們為食。根據研究，生態劇烈變化造成影響，若不對老鼠採取行動，預計信天翁以及其他18種在島上繁殖的海鳥，將面臨滅絕危機。對此，南非政府決定採取「零鼠馬里恩」（Mouse-Free Marion）。

    清除入侵動物，已經被證實是恢復島上生態系統並促進生物多樣性的最有效方法之一。南非政府攜手南非鳥類生命組織（BirdLife South Africa）一起擬定了「零鼠馬里恩」，預計從2025年出動直升機，在30000公頃的島嶼空投滅鼠餌劑。南飛鳥生執行長安德森（Mark Anderson）表示，清除老鼠除了是保護島上的鳥類之外，甚至影響到亞南極島嶼的生態完整性。

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