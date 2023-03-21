中俄拉緊關係 印度轉向西方 將出席G7峰會

日本首相岸田文雄（右）20日在新德里與印度總理莫迪（左）舉行會談，莫迪同意出席5月在廣島召開的7大工業國集團（G7）領袖高峰會。圖為岸田與莫迪在新德里佛陀賈揚蒂公園（Buddha Jayanti Park）大啖印度平民美食。（美聯社）

2023/03/21 05:58

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本首相岸田文雄20日在新德里與印度總理莫迪舉行會談，莫迪同意出席5月在日本廣島召開的7大工業國集團（G7）領袖高峰會。岸田也承諾投資數十億美元，從產業到防災等領域，對印太地區經濟體提供援助，顯示東京試圖與南亞和東南亞國家建立更深厚的夥伴關係，以抗衡中國。

而在中國國家主席習近平訪問俄羅斯，推銷中方提出的烏克蘭和平計畫，中俄關係似乎愈來愈緊密的同時，專家也指出，向來被視為較傾向俄羅斯的印度已開始轉向，明確反對俄國侵略烏克蘭。

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日本是今年G7輪值主席國，印度則是今年「廿國集團」（G20）輪值主席國。綜合路透、美國之音（VOA）和日本共同社報導，岸田與莫迪在日印元首峰會上同意，面對俄國入侵烏克蘭和中國在印太地區擴張影響力，兩國將共同維護基於規則的國際秩序。

這是岸田就任首相後，第4次與莫迪舉行面對面會談，也是繼去年3月後第2次訪問印度。岸田和莫迪同意G7和G20應密切合作，應對全球性挑戰，包括能源和糧食供應等議題。

印度被稱為「全球南方」的新興市場國家和開發中國家的代表。岸田在會後的聯合記者會上，將印度稱為「實現自由開放的印太（FOIP）不可或缺的夥伴」，表示將出席9月在印度舉行的G20峰會；莫迪則強調，印日兩國關係將繼續開闢「新的地平線」。

岸田承諾，最晚在2030年前將透過私人投資和日圓貸款，向印太地區提供750億美元，還將提供更多官方援助和捐贈。

印太戰略專家、華府智庫「哈德遜研究所」研究員長尾賢（Satoru Nagao）指出，印度近期明顯向西方民主國家靠攏，希望藉助G7和美日澳印「四方安全對話」（Quad）的支持以對抗中國。

長尾賢指出，印度是Quad四國中唯一真正與中國發生武裝衝突的國家，2020年以來，印中兩軍在邊境地區始終維持戰備狀態，而且不斷爆發衝突，緊張局勢並未緩和，因此印度實為G7中與中國最不和的國家，但印度今年又擔任G20和「上海合作組織」（SCO）主辦國，必須與中國維持友好外交態度，因此今年Quad其他3國對印度特別重視，因為印度是抗中陣營裡很重要的一環。

此外，印度與俄羅斯關係密切，從俄羅斯進口武器，對以G7為首的國家對俄制裁持審慎態度。長尾賢指出，印度在俄國侵略烏克蘭之初不願意與西方民主國家一起譴責俄國侵略，但這2年印度的看法已經有大幅轉變。

長尾賢說，印度的態度約從去年8月開始轉向，莫迪去年9月與俄國總統普廷會面時，提到「現在不是打仗的時候」，此後印度便開始主張應該結束戰爭。此前，印度希望透過與俄羅斯友好來制衡中國，並對抗巴基斯坦，但近年來俄中關係愈來愈緊密，加上從本月3日的Quad外長會議後發表的聯合聲明可看出，Quad正試圖取代俄羅斯在印度外交政策中的角色，未來印俄關係將愈來愈疏遠。

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