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    同性生殖成真？日本科學家用2隻雄鼠性細胞「生出」幼鼠

    日本大阪大學與九州大學共同研究的項目近期獲得重大成果，他們用2隻雄性老鼠的細胞培育出一隻新的幼鼠。示意圖，非新聞事件之老鼠。（資料照）

    日本大阪大學與九州大學共同研究的項目近期獲得重大成果，他們用2隻雄性老鼠的細胞培育出一隻新的幼鼠。示意圖，非新聞事件之老鼠。（資料照）

    2023/03/20 23:01

    〔即時新聞／綜合報導〕由日本大阪大學與九州大學共同研究的項目近期獲得重大成果，他們用2隻雄性老鼠的細胞「生出」幼鼠，目前幼鼠的生長情形正常，且具有與一般老鼠相同的生育能力。

    綜合外媒報導，這項驚人的研究於上週三（15日）發表於科學期刊《自然》中，研究人員從雄性老鼠的尾巴上提取皮膚細胞，並將其轉換「誘導性多能幹細胞」（Induced pluripotent stem cell），然後將他們培養成具有生產功能性卵細胞，最後讓卵細胞受精，植入雌性老鼠體內發育，最後這些實驗體中，大約1%的胚胎（630個中有7個）成功孕育出活的幼鼠。

    日本九州大學和大阪大學的研究負責人林勝彦，8日在第三屆國際人類基因編輯峰會上指出，這項技術用於人類還有很長的路要走，不過這也提高了治療一些不孕的可能性，甚至可以使用單一性別培育胚胎。

    日本札幌市北海道大學的生物倫理學家石井哲也表示，林勝彦的研究還可能將人類繁殖帶入新的領域，研究可能會幫助男性同婚在代理孕母的幫助下共同生育孩子。不過在那之前還是需要經過倫理和影響進行更廣的社會討論。

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