為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    2023《世界快樂報告》出爐！ 芬蘭6連霸 台灣亞洲排第4

    聯合國公布2023年度的《世界快樂報告》，台灣排行第27名，位於亞洲前段班。（資料照）

    聯合國公布2023年度的《世界快樂報告》，台灣排行第27名，位於亞洲前段班。（資料照）

    2023/03/20 22:22

    〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今（20）日發表2023年度的《世界快樂報告》（World Happiness Report 2023），北歐國家芬蘭連續第6年奪得「最幸福國家」的寶座，台灣則名列第27名，在亞洲排名第4，力壓第47名的日本、第57名的南韓以及第64名的中國。

    報告中可以看到，前10名依序為芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡以及紐西蘭。

    世界主要國家方面，澳洲第12名、加拿大第13名、美國第15名、德國第16名、英國第19名、法國第21名、西班牙第32名、義大利第33名、日本第47名、南韓57名、中國第64名，至於俄羅斯則排在第70名。

    另外在亞洲部分，排在台灣前面的除了以色列，還有第25名的新加坡以及第26名的阿拉伯聯合大公國；香港排行第82名。

    而「最不幸福」的國家依序為，阿富汗（第137名）、黎巴嫩、獅子山共和國。

    世界快樂報告首度發布於2012年，報告以社會救助、收入、預期健康壽命、自由指數、人民慷慨、腐敗程度6個指標來為各國排名。台灣這幾年的表現略為下滑，2022年位居第26名，2021年則是第24名，但都位於亞洲前段班。

    台灣本次排行第27名，表現略遜新加坡與阿拉伯聯合大公國。（擷取自https://worldhappiness.report/）

    台灣本次排行第27名，表現略遜新加坡與阿拉伯聯合大公國。（擷取自https://worldhappiness.report/）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台灣是亞洲最快樂國家 韓分析：轉捩點是政黨輪替
    2022/07/11 17:29

    台灣是亞洲最快樂國家 韓分析：轉捩點是政黨輪替
    聯合國報告》台灣主觀幸福感排名全球26 亞鄰國家最佳
    2022/05/18 18:11

    聯合國報告》台灣主觀幸福感排名全球26 亞鄰國家最佳

    大金30感謝有您 新品發表登場！
    聯合國快樂報告列台為中國一省 吳釗燮：是中國一部分怎會快樂
    2021/03/20 17:15

    聯合國快樂報告列台為中國一省 吳釗燮：是中國一部分怎會快樂
    不受疫情影響！ 芬蘭蟬聯最快樂國家 台灣排名續升衛冕東亞第1
    2021/03/19 20:37

    不受疫情影響！ 芬蘭蟬聯最快樂國家 台灣排名續升衛冕東亞第1

    期交所出擊FIA年會 雙邊會談成績斐然
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播