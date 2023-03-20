2023《世界快樂報告》出爐！ 芬蘭6連霸 台灣亞洲排第4
2023/03/20 22:22
〔即時新聞／綜合報導〕聯合國今（20）日發表2023年度的《世界快樂報告》（World Happiness Report 2023），北歐國家芬蘭連續第6年奪得「最幸福國家」的寶座，台灣則名列第27名，在亞洲排名第4，力壓第47名的日本、第57名的南韓以及第64名的中國。
從報告中可以看到，前10名依序為芬蘭、丹麥、冰島、以色列、荷蘭、瑞典、挪威、瑞士、盧森堡以及紐西蘭。
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世界主要國家方面，澳洲第12名、加拿大第13名、美國第15名、德國第16名、英國第19名、法國第21名、西班牙第32名、義大利第33名、日本第47名、南韓57名、中國第64名，至於俄羅斯則排在第70名。
另外在亞洲部分，排在台灣前面的除了以色列，還有第25名的新加坡以及第26名的阿拉伯聯合大公國；香港排行第82名。
而「最不幸福」的國家依序為，阿富汗（第137名）、黎巴嫩、獅子山共和國。
世界快樂報告首度發布於2012年，報告以社會救助、收入、預期健康壽命、自由指數、人民慷慨、腐敗程度6個指標來為各國排名。台灣這幾年的表現略為下滑，2022年位居第26名，2021年則是第24名，但都位於亞洲前段班。