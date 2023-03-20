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    美國擴大菲律賓軍事部署增4基地 傳部分設在菲律賓北部

    美國空軍部長肯達爾指出，近期將公布4座美菲EDCA的駐軍基地。（法新社）

    美國空軍部長肯達爾指出，近期將公布4座美菲EDCA的駐軍基地。（法新社）

    2023/03/20 21:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國空軍部長肯達爾（Frank Kendall）今（20）日表示，近期即將公布美菲《強化防務合作協議》（Enhanced Defense Cooperation Agreement，EDCA）所規劃新的4座美軍駐軍基地，菲律賓官員則暗示，一部份的EDCA基地將設在呂宋島最北端的卡加煙省（Cagayan）。

    《法新社》報導，肯達爾在與菲律賓代理國防部長加爾維茲（Carlito Galvez）的聯合記者會上說：「地點確定之後，兩國將盡快宣布。」

    先前有報導傳出，其中2座新的EDCA基地將位於菲律賓北部的卡加煙省境內。卡加煙省與台灣的距離不到400公里。

    卡加煙省長曼巴（Manuel Mamba）曾公開反對EDCA基地設在他管理的省份，認為這將不利於中國對當地的投資，不過加爾維茲指出，政府「已經做出決定」，曼巴後來也表態願意配合。

    EDCA允許美軍使用、擴增菲律賓軍事基地，例如建設軍事營房、機場跑道、燃料儲存等設施，但並不允許永久駐留。

    中國一向對EDCA非常感冒，中國駐菲律賓大使館近來聲稱，美國試著透過EDCA「包圍與牽制中國」；肯達爾則說，EDCA的存在是為了「這個地區的利益」，他稱：「與菲律賓的防禦條約......，是關於整個地區的互相保護，以及和平安全。」

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