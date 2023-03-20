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    不滿普廷遭通緝 俄前總統威脅射飛彈炸國際刑事法院

    俄前總統梅德維傑夫放話威脅國際刑事法院。（美聯社資料照）

    俄前總統梅德維傑夫放話威脅國際刑事法院。（美聯社資料照）

    2023/03/20 16:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）對俄羅斯總統普廷發布逮捕令，曾任俄國總統、總理，現為俄國聯邦安全會議副主席的梅德維傑夫痛批ICC愚蠢無知，並威脅說俄羅斯可以用飛彈襲擊該機構的大樓。

    烏克蘭「觀察者」（Obozrevatel）電視台報導，梅德維傑夫（Dmitri Medvedev）20日在他的Telegram頻道發文說，可以想像俄羅斯軍艦從北海發射1枚「縞瑪瑙」（Oniks）超音速飛彈，對海牙的國際刑事法院進行「點對點」應用。

    報導稱，梅德維傑夫在這則歇斯底里的發文中，多次提到俄羅斯擁有核武，還嗆聲要大家走著瞧，因為「每個人都在上帝和（俄國）飛彈之下行走。」

    梅德維傑夫認為，國際刑事法院對普廷的裁決是「國際法體系的最終崩潰」，沒有人需要這種毫無意義的機構。

    他說，「還有一件事，ICC的法官徒勞地怒火中燒。看，他們說，我們很勇敢，我們沒有選擇對最大的核大國（美國）下手。不幸的是，先生們，每個人都在上帝與飛彈之下行走，ICC只是一個可憐的國際組織。」

    梅德維傑夫還提醒ICC的法官們要抬頭「仔細看看天空」，恐嚇意味十足。

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