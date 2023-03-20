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    南韓男子做生意、炒股失敗 殺害妻子兒女後輕生5死

    南韓仁川家庭5死悲劇，警方認為是丈夫做生意和炒股失敗導致。韓股示意圖。（歐新社）

    南韓仁川家庭5死悲劇，警方認為是丈夫做生意和炒股失敗導致。韓股示意圖。（歐新社）

    2023/03/20 15:25

    〔即時新聞／綜合報導〕南韓仁川彌鄒忽區，18日在一處兩層樓的獨棟住宅發生40來歲夫婦和3名小孩死亡的悲劇，警方經過調查後，初步認為是丈夫做生意和投資股票失敗，才會親手殺害妻子兒女並跟著輕生。

    《朝鮮日報》報導，有親戚由於許久聯繫不到人，18日上午前往死者住處了解情況，看到前門沒關後進屋驚見5人陳屍其內。警方透露，在民宅一處房間裡發現妻子和3名小孩死亡，丈夫則是死在另一處，現場並未發現遺書。

    據了解，這對夫妻是在2017年購買房子入住，丈夫在仁川某醫院做物理治療師，要負擔3個小孩的花費相當困難，因此開始投資股票，去年5月還嘗試經營網路商店，但最後都以失敗收場，警方目前推定是丈夫奪走妻小生命後走上絕路。

    在死者住宅旁的巷子裡停著太太名下轎車，透過擋風玻璃可以看到車內放著女兒充滿童心的繪畫卡片，上面寫著「媽媽我愛妳」，一樓院子裡放著玩具車、嬰兒車並架有溜滑梯。鄰居表示，過去經常看到夫妻倆帶著小孩到外面散步，大家得知消息後都感到很震驚。

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