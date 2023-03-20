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    罕見砂錐齒鯊擱淺英國 遭割頭尾鰭徒留軀幹

    專家透過照片判定該隻鯊魚可能是罕見的兇猛砂錐齒鯊。（圖片擷取自推特@thehistoryguy）

    專家透過照片判定該隻鯊魚可能是罕見的兇猛砂錐齒鯊。（圖片擷取自推特@thehistoryguy）

    2023/03/20 11:14

    〔即時新聞／綜合報導〕英國漢普郡一隻鯊魚擱淺在萊佩海灘（Lepe beach），當地人通報給相關單位後，等到科學家趕到現場才發現，鯊魚的頭尾以及魚鰭。專家透過照片判斷，這可能是當地極為罕見的兇猛砂錐齒鯊（Smalltooth sand tiger）。專家也呼籲取走鯊魚部位的人可以連絡單位，以做後續的科學研究。

    綜合外媒報導，英國漢普郡當地居民17日，在萊佩海灘發現一隻擱淺的鯊魚。38歲的女子奧彭肖（Alisha Openshaw）表示，當天帶著孩子一抵達海灘就發現鯊魚在撲騰，掙扎了近乎2小時都沒有人來幫忙，最後她把鯊魚拖到更深的水域，看著它游走。奧彭肖以為自己救了鯊魚，沒想到好一陣子後，鯊魚還是被發現死在岸邊。

    經過通報後，相關單位邀請廣播員兼歷史學家斯諾（Dan Snow）前來檢查，令人意外的是，抵達後鯊魚已經被砍掉頭、尾以及所有魚鰭，僅留下軀幹，一旁還躺著分解鯊魚的鋸子。專家們透過先前留下的照片，研判這隻是易危的兇猛砂錐齒鯊，雖然名字以及外形兇猛，但這種鯊魚是無害的，從未有攻擊人類的記錄。

    鯊魚生物學家泰勒（Martin Taylor）說，兇猛砂錐齒鯊通常生活在較為溫暖的海域，是一種非常罕見的底棲類鯊魚物種，人們對兇猛砂錐齒鯊知之甚少，甚至英國過去從來沒有任何記錄。泰勒補充道，頭部是鯊魚生命複雜細節的關鍵，希望取走這些部位的人可以與單位連絡。

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