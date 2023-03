罕見砂錐齒鯊擱淺英國 遭割頭尾鰭徒留軀幹

2023/03/20 11:14

〔即時新聞/綜合報導〕英國漢普郡一隻鯊魚擱淺在萊佩海灘(Lepe beach),當地人通報給相關單位後,等到科學家趕到現場才發現,鯊魚的頭尾以及魚鰭。專家透過照片判斷,這可能是當地極為罕見的兇猛砂錐齒鯊(Smalltooth sand tiger)。專家也呼籲取走鯊魚部位的人可以連絡單位,以做後續的科學研究。

綜合外媒報導,英國漢普郡當地居民17日,在萊佩海灘發現一隻擱淺的鯊魚。38歲的女子奧彭肖(Alisha Openshaw)表示,當天帶著孩子一抵達海灘就發現鯊魚在撲騰,掙扎了近乎2小時都沒有人來幫忙,最後她把鯊魚拖到更深的水域,看著它游走。奧彭肖以為自己救了鯊魚,沒想到好一陣子後,鯊魚還是被發現死在岸邊。

請繼續往下閱讀...

經過通報後,相關單位邀請廣播員兼歷史學家斯諾(Dan Snow)前來檢查,令人意外的是,抵達後鯊魚已經被砍掉頭、尾以及所有魚鰭,僅留下軀幹,一旁還躺著分解鯊魚的鋸子。專家們透過先前留下的照片,研判這隻是易危的兇猛砂錐齒鯊,雖然名字以及外形兇猛,但這種鯊魚是無害的,從未有攻擊人類的記錄。

鯊魚生物學家泰勒(Martin Taylor)說,兇猛砂錐齒鯊通常生活在較為溫暖的海域,是一種非常罕見的底棲類鯊魚物種,人們對兇猛砂錐齒鯊知之甚少,甚至英國過去從來沒有任何記錄。泰勒補充道,頭部是鯊魚生命複雜細節的關鍵,希望取走這些部位的人可以與單位連絡。

Shark update.

Biologist friends like @Ben_garrod identified it as an exceptionally rare visitor to these shores and asked me secure it. I failed. The head, tail and fin were grabbed before I get assemble a big enough team to drag it off the beach to the nearest road. pic.twitter.com/XinSiwrusU