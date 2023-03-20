美國五角大廈公布研究 飛行員癌症發病率比常人高出24％

美國國防部近期發布研究，指出飛行機組人員與地勤人員在各項癌症的發病率都比一般人還要高。（法新社）

2023/03/20 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕美國國防部近期發布一項研究，指出飛行機組人員與地勤人員在各項癌症的發病率都比一般人還要高，其中飛行機組員罹患各種癌症的機率比一般人高出24％。

根據《美聯社》報導，美國國防部針對1992年至2017年在軍機上飛行、工作以及地勤人員，約90萬名服役人員進行為期1年的研究，數據在調整年齡、性別與種族後，將服役人員的數據與美國總人口進行比較。

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研究發現，飛行機組員罹患各項癌症的機率比一般人高出24％，罹患黑色素瘤的機率高出87％、罹患甲狀腺癌的機率高出39％，男性前列腺癌發病率高出16％、女性的乳癌發病率也超出16％。除了飛行機組員外，地勤人員在所有類型癌症的發病率也比一般人高出3％，腦癌與神經系統癌症發病率高出19％、甲狀腺癌發病率高出15％、腎臟癌發病率高出9％、女性乳癌發病率高出7％。

美國國防部指出，此項新研究是截至目前為止規模最大、最全面的研究之一，針對所有軍種以及空中和地勤人員進行研究，由於發現機組員及地勤人員發病率更高，美國國防部必須進行更大規模的審查，以試圖了解機組人員的生病原因。美國國防部指出，此項研究並不代表機組人員和地勤人員服役時會導致癌症，因為在分析結果時存在許多不可控潛在因素，包括家族病史、抽菸及喝酒。

另外，研究也發現，當機組員被罹患出有癌症後，他們比普通人更有可能存活下來。研究表明，這是因為他們必須定期進行體檢，所以能及早診斷，加上服役時的運動健身要求，機組員會處於比一般人更好的健康狀態。

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