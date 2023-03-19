因救助難民獲諾貝爾和平獎提名 希臘老奶奶逝世

希臘老奶奶卡姆威希斯曾因救助難民，獲得諾貝爾和平獎提名，於13日逝世，享耆壽93歲。（美聯社）

2023/03/19 23:42

〔編譯林雨萱／綜合報導〕希臘老奶奶卡姆威希斯（Emilia Kamvysi）曾因救助難民，獲得諾貝爾和平獎提名，於本月13日逝世，享耆壽93歲。當年拍下照片的攝影師帕撒里斯（Lefteris Partsalis）在臉書哀悼，她的光輝榜樣將永遠留存歷史，提醒人們，帶領人們回歸人道和團結。

希臘國家通訊社「雅典通訊社」（ANA）報導，卡姆威希斯、瑪麗莎（Maritsa Mavrapidou）、埃夫斯特拉蒂亞（Efstratia Mavrapidou）3位老奶奶2015年被拍到用奶瓶餵養一位難民嬰兒，聲名大噪。這名嬰兒的雙親才剛歷經危險的海上之旅，登陸希臘列士波斯島（Lesbos）。當年這場難民潮人數超過百萬，其中許多人從敘利亞內戰出逃，抵達歐盟成員國海岸。

請繼續往下閱讀...

這3名婦人都是來自土耳其的希臘族裔難民所生，成為列士波斯島居民和大量敘利亞難民團結一致的象徵。瑪麗莎已於2019年逝世，享耆壽92歲，埃夫斯特拉蒂亞則於2022年去世，享耆壽96歲。

3人在世時表示，自己沒有做甚麼特別的事。卡姆威希斯說，難民都是溫和的人，只是路過而已。她也曾告訴時任希臘總統帕夫洛波洛斯（Prokopis Pavlopoulos），「我的孩子，我做了什麼？」，這句話後來成為當地家喻戶曉的名言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法