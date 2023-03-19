為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國將測試全國預警訊息系統 重防災用途

    英國政府近日宣布，將準備啟動針對全國的公共預警訊息系統，計畫下個月開始進行測試。（圖擷取自英國政府官網）

    英國政府近日宣布，將準備啟動針對全國的公共預警訊息系統，計畫下個月開始進行測試。（圖擷取自英國政府官網）

    2023/03/19 23:49

    〔即時新聞／綜合報導〕英國政府近日宣布，將準備啟動針對全國的公共預警訊息系統，計畫下個月開始進行測試。該系統將會向手機用戶發送簡訊，提醒用戶可能處於危及生命的事件或情況之中。

    英媒《衛報》今（19）日報導，英國內閣辦公室表示，公共預警訊息系統將在發生嚴重洪水、火災或極端天氣等事件時，向英國的手機用戶發送警報簡訊。內閣辦公室也提到，類似的系統已在荷蘭和日本等國挽救了不少生命。

    目前這套系統已在東薩福克（Suffolk）和雷丁（Reading）兩座城市試驗成功，而針對全國民眾的測試將於4月23日傍晚進行。屆時手機用戶將會收到警報簡訊，並伴隨著振動與類似警笛的提示聲。該系統功能也類似我國的「災防告警細胞廣播訊息系統」。

    蘭開斯特公國財政大臣道登（Oliver Dowden）表示，新的緊急警報系統能加強英國在面對洪水、野火等威脅時，警告和通知民眾的能力，並保護人們的安全。英國國家消防長官委員會主席哈丁厄姆（Mark Hardingham）也提到，該系統上線後能幫助緊急服務單位更好的完成工作，與幫助到更多民眾。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    軍情動態》補援烏裝備空缺 英陸軍購14輛「弓箭手」自走砲
    2023/03/19 19:58

    軍情動態》補援烏裝備空缺 英陸軍購14輛「弓箭手」自走砲
    韓美「雙龍演習」3/20強勢回歸！ 英國「哥曼德」特戰部隊首參演
    2023/03/19 17:06

    韓美「雙龍演習」3/20強勢回歸！ 英國「哥曼德」特戰部隊首參演
    怎麼花的？英國Covid-19調查燒光42億
    2023/03/19 07:17

    怎麼花的？英國Covid-19調查燒光42億
    英國一勝功臣泰樂 歡迎義大利來電
    2023/03/19 05:30

    英國一勝功臣泰樂 歡迎義大利來電
    勞資薪酬喬不攏！英國罷工遍地開花
    2023/03/18 08:56

    勞資薪酬喬不攏！英國罷工遍地開花
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播