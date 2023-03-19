英國將測試全國預警訊息系統 重防災用途

英國政府近日宣布，將準備啟動針對全國的公共預警訊息系統，計畫下個月開始進行測試。（圖擷取自英國政府官網）

2023/03/19 23:49

〔即時新聞／綜合報導〕英國政府近日宣布，將準備啟動針對全國的公共預警訊息系統，計畫下個月開始進行測試。該系統將會向手機用戶發送簡訊，提醒用戶可能處於危及生命的事件或情況之中。

英媒《衛報》今（19）日報導，英國內閣辦公室表示，公共預警訊息系統將在發生嚴重洪水、火災或極端天氣等事件時，向英國的手機用戶發送警報簡訊。內閣辦公室也提到，類似的系統已在荷蘭和日本等國挽救了不少生命。

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目前這套系統已在東薩福克（Suffolk）和雷丁（Reading）兩座城市試驗成功，而針對全國民眾的測試將於4月23日傍晚進行。屆時手機用戶將會收到警報簡訊，並伴隨著振動與類似警笛的提示聲。該系統功能也類似我國的「災防告警細胞廣播訊息系統」。

蘭開斯特公國財政大臣道登（Oliver Dowden）表示，新的緊急警報系統能加強英國在面對洪水、野火等威脅時，警告和通知民眾的能力，並保護人們的安全。英國國家消防長官委員會主席哈丁厄姆（Mark Hardingham）也提到，該系統上線後能幫助緊急服務單位更好的完成工作，與幫助到更多民眾。

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