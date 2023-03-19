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    泰國研擬性工作合法化 非自願從事視為人口販運

    泰國研擬讓性工作合法化，政府部門正在草擬法案。（歐新社）

    泰國研擬讓性工作合法化，政府部門正在草擬法案。（歐新社）

    2023/03/19 20:45

    〔中央社〕泰國研擬讓性工作合法化，政府部門正在草擬法案，設立從事性工作者的最低年齡限制以及業者必須遵守的法規內容，政府也會成立保護中心，確保性工作者不會遭到剝削。

    曼谷郵報（Bangkok Post）報導，社會發展和人類安全部正在草擬一份法案，要讓性工作合法化，等草案研擬完成後，將送交5月國會大選之後成立的新內閣審議。

    法政大學（Thammasat University）法學院講師納隆（Narong Jaihan）透露草案內容包括設定性工作者以及使用性服務者的最低年齡為18歲，業者必須向自己所在地的政府登記並申請執照，執照一次發3年，如果沒有違規可以繼續申請。

    如果有任何業者違背法規，將面臨法律責任，如果有低於18歲的人牽涉到性交易，他們的父母也會面臨法律責任。

    性工作者必須是自願從事性工作，如果有人強迫他人從事性工作，將被視為人口販運；性工作者將必須定期進行健康檢查，也可以加入社會安全計畫，此外，政府將成立保護中心，避免性工作者遭到剝削。

    婦女事務和家庭發展局局長菁塔娜（Jintana Chanbamrung）表示，草案內容徵詢了警方和性工作者的意見，重點在於保護性工作者，而不是把他們視為罪犯。

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