德部長將訪台 反映德國警覺中國勢力加強與台合作

德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）即將訪台。（美聯社）

2023/03/19 20:39

〔中央社〕德國教育及研究部長史塔克－瓦特辛格（Bettina Stark-Watzinger）即將訪台，反映德國近來對中國透過孔子學院擴大影響力提高警覺，並尋求與民主夥伴台灣在各領域加強合作。

德國聯邦教育及研究部表示，史塔克－瓦特辛格預計21、22日兩天訪問台灣，將會晤國科會主委吳政忠、教育部長潘文忠、數位部長唐鳳。

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根據德通社（DPA）報導，官員指出，史塔克－瓦特辛格此行目的是強化與台灣的學術、研究和教育合作，在競爭漸趨激烈的環境下，這次出訪對德國與具吸引力的國際夥伴展開研發合作是重要的一步。

報導引述德國教育及研究部聲明指出，以教育、研發和數位政策為例，台灣是可靠且值得信賴的夥伴，「德國與台灣享有共同價值，同樣捍衛和平、自由和人權」。

此外，德國外交部17日在記者會指出，台灣是一個民主國家，也是德國重要的貿易和投資夥伴，雙方部會互訪「完全正常」、也符合德國的一中政策。

華語教學是德國教育及研究部長訪台的另一重點，德國計劃在華語研究和能力與台灣合作，「建立獨立研究中國的能力」。

近年來，德國開始正視與獨裁國家合作的風險，將中國視為體制競爭對手，因此打算在研發和華語教學等領域強化與台灣的合作。

史塔克－瓦特辛格去年6月接受「商報」（Handelsblatt）訪問時表示，在今天的中國，一切為中共服務，如果她是德國的大學校長，不會同意成立孔子學院，因為經費來自北京，會被中共政治利用，「我反對中國對我們的教學和研究有直接影響力」。

針對德中兩國學者在軍民兩用技術和人工智慧的共同研究，史塔克－瓦特辛格表示，如果無法排除軍事用途和被政府用來監視人民，德國學者有必要與中國劃清界線。

她強調，在民主與獨裁的體制競爭中，只要可能幫中國取得優勢的領域，學者都應該與中國保持距離。

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