普廷真能逍遙法外？德司法部長：他敢踏上德國便就地逮捕

德國司法部長布什曼（見圖）宣布，如果俄國總統普廷踏上德國領土，德方將對他執行國際刑事法院的逮捕令。（路透資料照）

2023/03/19 20:52

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）17日以觸犯戰爭罪正式對俄國總統普廷發布逮捕令，儘管俄羅斯不是ICC成員國，克里姆林官也對這項逮捕令嗤之以鼻。不過德國司法部長布什曼（Marco Buschmann）18日宣布，如果普廷踏上德國領土，德將執行國際刑事法院的逮捕令，就地拘捕普廷。

德國「時代週報」網站（Zeit Online）報導，布什曼受訪表示，如果普廷出訪國際刑事法院的締約國，國際刑事法院將迅速求助國際刑警組織和相關締約國，要求執行逮捕令。

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布什曼說：「如果普廷總統進入德國領土，德國將有義務逮捕他，並將其移交給國際刑事法院，。」他補充說，與國家執法機構不同，國際刑事法院可以對國家元首採取行動。

當天稍早，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）對國際刑事法院的決定表示歡迎，並強調對普廷發出逮捕令，表明沒有人可以凌駕於法律之上。

莫斯科當局很快就對普廷的逮捕令提出反駁，稱俄羅斯在任何情況都不會把本國公民引渡給國際刑事法院。

《華爾街日報》認為，國際刑事法院沒有法警，得依靠123個成員國合作來執法，但成員國有時並不願配合，意味普廷不大可能短期內就站上被告席。《紐約時報》認為，只要能不被捕，國際刑事法院確實可能永遠訴究不到被告。

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