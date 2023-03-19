氣象女主播突「雙眼上吊暈厥」倒落主播台！電視台急切廣告

美國氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）疑似身體不適，在播報節目中突然暈倒。（圖片翻攝自推特@rawsalerts）

2023/03/19 23:53

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名氣象主播近日在播報晨間氣象新聞時，疑似因身體不適，突然雙眼上吊，幾秒鐘後整個人倒落在主播台下，另外2名連線主播在見狀後立即向觀眾表示「我們現在要快速的休息一下」，節目便緊急切入廣告。

綜合外媒報導，哥倫比亞廣播公司（CBS）洛杉磯分台的氣象主播施瓦茨（Alissa Carlson Schwartz）在當地時間本月18日早上7點正在進行晨間天氣預報的播報直播途中，她突然雙眼上吊，接著整個人慢慢地向前傾倒在主播台上，此時，與她一同連線直播的2名播報員並未察覺施瓦茨的異狀，仍舊持續進行著播報作業。

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忽然，施瓦茨重心不穩，整個人跌落在主播台下，幾秒鐘過後，主播金（Rachel Kim）才察覺異狀，並驚訝地喊了一聲「哦！」，而在一旁的主播麥蒂娜（Nichelle Medina）向觀眾表示「我們現在要快速的休息一下」，節目便緊急切入廣告。

據報導，節目之後並沒有恢復直播，不過在當日下午，施瓦茨在臉書發文表示「I am going to be ok !（我會沒事的）」，雖然未向大眾說明暈倒的原因，不過她非常感謝朋友及觀眾的關心與祝福。

據美國最大的八卦網站TMZ指出，2014年施瓦茨在另一家新聞台工作時也曾發生過因身體不適的情況，導致當時她在播報現場嘔吐，直到送醫後才被診斷出有心臟瓣膜滲漏（leaky heart valve）問題，但此症狀是否與本次事件有關聯仍有待釐清。

CBS 洛杉磯副總裁兼新聞總監斯特里托（Mike Dello Stritto）表示，施瓦茨現在正在醫院接受治療，「我們的心與施瓦茨同在，我們為她祈禱，希望她能早日康復」。

????#WATCH: As terrifying moment happened when a CBS LA meteorologist collapsed live on air



????#LosAngeles | #California



Terrifying moment shows when a CBS LA meteorologist Alissa Carlson Schwartz collapsed on-air on Saturday morning while doing a live report her co workers… https://t.co/zkWpaB81yZ pic.twitter.com/tQ9To9spDo — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） March 19, 2023

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