氣象女主播突「雙眼上吊暈厥」倒落主播台！電視台急切廣告

美國氣象主播施瓦茨(Alissa Carlson Schwartz)疑似身體不適,在播報節目中突然暈倒。(圖片翻攝自推特@rawsalerts)

2023/03/19 23:53

〔即時新聞/綜合報導〕美國一名氣象主播近日在播報晨間氣象新聞時,疑似因身體不適,突然雙眼上吊,幾秒鐘後整個人倒落在主播台下,另外2名連線主播在見狀後立即向觀眾表示「我們現在要快速的休息一下」,節目便緊急切入廣告。

綜合外媒報導,哥倫比亞廣播公司(CBS)洛杉磯分台的氣象主播施瓦茨(Alissa Carlson Schwartz)在當地時間本月18日早上7點正在進行晨間天氣預報的播報直播途中,她突然雙眼上吊,接著整個人慢慢地向前傾倒在主播台上,此時,與她一同連線直播的2名播報員並未察覺施瓦茨的異狀,仍舊持續進行著播報作業。

忽然,施瓦茨重心不穩,整個人跌落在主播台下,幾秒鐘過後,主播金(Rachel Kim)才察覺異狀,並驚訝地喊了一聲「哦!」,而在一旁的主播麥蒂娜(Nichelle Medina)向觀眾表示「我們現在要快速的休息一下」,節目便緊急切入廣告。

據報導,節目之後並沒有恢復直播,不過在當日下午,施瓦茨在臉書發文表示「I am going to be ok !(我會沒事的)」,雖然未向大眾說明暈倒的原因,不過她非常感謝朋友及觀眾的關心與祝福。

據美國最大的八卦網站TMZ指出,2014年施瓦茨在另一家新聞台工作時也曾發生過因身體不適的情況,導致當時她在播報現場嘔吐,直到送醫後才被診斷出有心臟瓣膜滲漏(leaky heart valve)問題,但此症狀是否與本次事件有關聯仍有待釐清。

CBS 洛杉磯副總裁兼新聞總監斯特里托(Mike Dello Stritto)表示,施瓦茨現在正在醫院接受治療,「我們的心與施瓦茨同在,我們為她祈禱,希望她能早日康復」。

