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    「侵門踏戶」影片曝光！ 普廷親自開車視察馬立波

    普廷參觀「馬立波愛樂樂團 」（Mariupol Philharmonic）表演大廳。（圖翻攝自影片）

    普廷參觀「馬立波愛樂樂團 」（Mariupol Philharmonic）表演大廳。（圖翻攝自影片）

    2023/03/19 17:48

    〔編譯陳成良／綜合報導〕國際刑事法院17日對俄羅斯總統普廷發出逮捕令，指控他非法將烏克蘭兒童送到俄羅斯。普廷18日也在逮捕令發布後現身，造訪克里米亞半島，以及俄軍佔領的烏東港市馬立波（Mariupol）。俄國電視台公布的影片顯示，普廷在夜間愜意地自駕視察市內狀況。

    據俄羅斯媒體報導，普廷搭乘直升機抵達馬立波後，駕車遊覽了該市，視察了數處設施，並與當地居民進行了交談。公布的影像顯示，普廷夜間駕車穿過這座城市，並參觀了「馬立波愛樂樂團 」（Mariupol Philharmonic）表演大廳。據稱普廷坐在觀眾席椅子上並評論說：「舒適，美麗。」

    不過據多家烏克蘭媒體報導，這座音樂大廳的舞台已被俄軍拆除，變成審訊戰俘的地點。

    據俄國官媒俄新社（RIA）報導，在視察克里米亞與馬立波之後，普廷轉往位於馬立波以西約182公里的頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）俄軍指揮所，聽取俄國參謀總長、對烏克蘭「特別軍事行動」最高指揮官吉拉西莫夫（Valery Gerasimov），以及副指揮官蘇洛維金（Sergey Surovikin）的戰情彙報。

    克里姆林宮公布普廷開車視察馬立波的影片。（圖翻攝自影片）

    克里姆林宮公布普廷開車視察馬立波的影片。（圖翻攝自影片）

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