「侵門踏戶」影片曝光！ 普廷親自開車視察馬立波

2023/03/19 17:48

〔編譯陳成良/綜合報導〕國際刑事法院17日對俄羅斯總統普廷發出逮捕令,指控他非法將烏克蘭兒童送到俄羅斯。普廷18日也在逮捕令發布後現身,造訪克里米亞半島,以及俄軍佔領的烏東港市馬立波(Mariupol)。俄國電視台公布的影片顯示,普廷在夜間愜意地自駕視察市內狀況。

據俄羅斯媒體報導,普廷搭乘直升機抵達馬立波後,駕車遊覽了該市,視察了數處設施,並與當地居民進行了交談。公布的影像顯示,普廷夜間駕車穿過這座城市,並參觀了「馬立波愛樂樂團 」(Mariupol Philharmonic)表演大廳。據稱普廷坐在觀眾席椅子上並評論說:「舒適,美麗。」

請繼續往下閱讀...

不過據多家烏克蘭媒體報導,這座音樂大廳的舞台已被俄軍拆除,變成審訊戰俘的地點。

據俄國官媒俄新社(RIA)報導,在視察克里米亞與馬立波之後,普廷轉往位於馬立波以西約182公里的頓河畔羅斯托夫(Rostov-on-Don)俄軍指揮所,聽取俄國參謀總長、對烏克蘭「特別軍事行動」最高指揮官吉拉西莫夫(Valery Gerasimov),以及副指揮官蘇洛維金(Sergey Surovikin)的戰情彙報。

⚡️ Russian media reported that Putin arrived in #Mariupol by helicopter. There, he drove around several micro-districts of the city and allegedly talked to the locals. #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/ytW53GSHSu