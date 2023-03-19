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    反制北韓射彈 日美海空聯合訓練

    日美今也實施海上聯合訓練，美軍派出勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）、海上自衛隊派出愛宕號護衛艦，共同在日本海進行各項戰術訓練。圖為飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）示意圖。（路透）

    日美今也實施海上聯合訓練，美軍派出勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）、海上自衛隊派出愛宕號護衛艦，共同在日本海進行各項戰術訓練。圖為飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）示意圖。（路透）

    2023/03/19 16:44

    〔中央社〕面對北韓不斷試射彈道飛彈，日本與美國今天在日本海及其上方空域實施海空聯合訓練，美軍派出2架B-1B轟炸機、4架F-16戰機及飛彈驅逐艦，日本則派出4架F-15戰機及護衛艦參與。

    日本防衛省表示，北韓今天上午11時5分左右，從境內西岸附近朝東方試射一枚彈道飛彈。這枚彈道飛彈最高飛行高度約50公里、飛行距離約800公里，已掉落在日本專屬經濟區（EEZ）外的日本海。

    防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）今天表示，就在北韓不斷試射包括洲際彈道飛彈等級的彈道飛彈，讓日本所處安全保障環境更形嚴峻的情況下，自衛隊今天跟美軍實施聯合訓練。

    統合幕僚監部表示，希望藉由聯合訓練確認日美應處所有事態的強烈決心，及自衛隊與美軍的即時反應能力，同時也進一步強化日美同盟的嚇阻力及應處能力。

    今天在日本海上空實施的日美聯合訓練，由美軍派出2架B-1B轟炸機及4架F-16戰機、航空自衛隊派出4架F-15戰機，共同進行各項戰術訓練。

    另外，日美今天也實施海上聯合訓練，美軍派出勃克級導向飛彈驅逐艦米利厄斯號（USS Milius）、海上自衛隊派出愛宕號護衛艦，共同在日本海進行各項戰術訓練。

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