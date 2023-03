健康教育退步！美佛羅里達州擬禁國小生討論月經

2023/03/19 15:46

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達共和黨眾議員斯坦(Stan McClain)近日提案,將所有性教育限制在6至12年級,甚至小學生將被禁止討論月經等正常生理現象,讓民主黨眾議院議員氣得大罵「太過分」,完全忽略女性可能在此階段初經來潮。

綜合外媒報導,佛羅里達共和黨議員在該州推動一系列性別、性相關法律,斯坦提案,將所有關性行為、性病等有關健康教育都限制在6至12年級。斯坦草案還要求學校教導所謂的性別認同應該根據天生的身體象徵,同時,該州教育部可進行更進一步的教育材料審查。

根據在小組委員聽證會上,民主黨州眾議員甘特(Ashley Gantt)提問,女生通常在10歲至15歲、約莫小四、小五來月經,此法案是否禁止6年級以前的女孩討論月經。斯坦回答,「是的」。

但是,斯坦事後接受訪問則解釋,禁止女孩討論月經並非該法案目的,他願意修改草案相關文字。

甘特也大罵,草案太過分,草案擬定時完全沒有顧慮到到小女孩初經年齡。

該草案已於15日在共和黨支持下,以13比5通過眾議院教育質量小組委員,未來將送交該州眾議院討論、投票,然而該州眾、參議院的共和黨議員較多,引發疑慮。

