健康教育退步！美佛羅里達州擬禁國小生討論月經

美國佛羅里達州有性教育草案規定小學生不得討論月經引發討論，示意圖。（路透）

2023/03/19 15:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達共和黨眾議員斯坦（Stan McClain）近日提案，將所有性教育限制在6至12年級，甚至小學生將被禁止討論月經等正常生理現象，讓民主黨眾議院議員氣得大罵「太過分」，完全忽略女性可能在此階段初經來潮。

綜合外媒報導，佛羅里達共和黨議員在該州推動一系列性別、性相關法律，斯坦提案，將所有關性行為、性病等有關健康教育都限制在6至12年級。斯坦草案還要求學校教導所謂的性別認同應該根據天生的身體象徵，同時，該州教育部可進行更進一步的教育材料審查。

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根據在小組委員聽證會上，民主黨州眾議員甘特（Ashley Gantt）提問，女生通常在10歲至15歲、約莫小四、小五來月經，此法案是否禁止6年級以前的女孩討論月經。斯坦回答，「是的」。

但是，斯坦事後接受訪問則解釋，禁止女孩討論月經並非該法案目的，他願意修改草案相關文字。

甘特也大罵，草案太過分，草案擬定時完全沒有顧慮到到小女孩初經年齡。

該草案已於15日在共和黨支持下，以13比5通過眾議院教育質量小組委員，未來將送交該州眾議院討論、投票，然而該州眾、參議院的共和黨議員較多，引發疑慮。

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Watch Florida State Rep. @StanMcClain tell Rep. @Gantt4Florida that his bill prohibits young people from talking about their period….



WHAT?!?! pic.twitter.com/PoEgRm4sK0 — Florida Planned Parenthood Action （@PPactionFL） March 15, 2023

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