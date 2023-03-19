為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    健康教育退步！美佛羅里達州擬禁國小生討論月經

    美國佛羅里達州有性教育草案規定小學生不得討論月經引發討論，示意圖。（路透）

    美國佛羅里達州有性教育草案規定小學生不得討論月經引發討論，示意圖。（路透）

    2023/03/19 15:46

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達共和黨眾議員斯坦（Stan McClain）近日提案，將所有性教育限制在6至12年級，甚至小學生將被禁止討論月經等正常生理現象，讓民主黨眾議院議員氣得大罵「太過分」，完全忽略女性可能在此階段初經來潮。

    綜合外媒報導，佛羅里達共和黨議員在該州推動一系列性別、性相關法律，斯坦提案，將所有關性行為、性病等有關健康教育都限制在6至12年級。斯坦草案還要求學校教導所謂的性別認同應該根據天生的身體象徵，同時，該州教育部可進行更進一步的教育材料審查。

    根據在小組委員聽證會上，民主黨州眾議員甘特（Ashley Gantt）提問，女生通常在10歲至15歲、約莫小四、小五來月經，此法案是否禁止6年級以前的女孩討論月經。斯坦回答，「是的」。

    但是，斯坦事後接受訪問則解釋，禁止女孩討論月經並非該法案目的，他願意修改草案相關文字。

    甘特也大罵，草案太過分，草案擬定時完全沒有顧慮到到小女孩初經年齡。

    該草案已於15日在共和黨支持下，以13比5通過眾議院教育質量小組委員，未來將送交該州眾議院討論、投票，然而該州眾、參議院的共和黨議員較多，引發疑慮。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美國維吉尼亞州又傳6歲童帶槍到學校 揚言要打死同學
    2023/02/18 21:36

    美國維吉尼亞州又傳6歲童帶槍到學校 揚言要打死同學
    美國這州女學生有福了！學校需免費提供生理用品
    2019/07/20 14:13

    美國這州女學生有福了！學校需免費提供生理用品
    美8歲男童帶刀上學 3名同學遭攻擊受傷
    2018/04/17 13:38

    美8歲男童帶刀上學 3名同學遭攻擊受傷
    美小學想換校名 川普、李小龍、John Cena都入列...
    2016/04/24 12:32

    美小學想換校名 川普、李小龍、John Cena都入列...
    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播