大逆轉！ 路易斯安那州特許州民飼養海狸

路易斯安那州官員日前發出特許，允諾該州一對夫婦飼養海狸紐蒂。海狸示意圖。（美聯社）

2023/03/19 16:14

〔即時新聞／綜合報導〕因面臨輿論壓力，美國路易斯安那州官員日前發出特許，允諾該州一對夫婦飼養一隻22磅重（約10公斤）的海狸。海狸是一種大型草食、半水生、齧齒目哺乳類動物，廣泛生活在濕地，圓形、片狀的大尾巴是其招牌特徵。

據《美聯社》報導，美國路易斯安那州野生動物和漁業部上週五（17日）發出聲明，表示麥菈（Myra Lacoste）、丹尼（Denny Lacoste）夫婦已被允許申請許可證，合法飼養海狸紐蒂（Neuty）。這對夫婦定居在該州南部城市紐奧良（New Orleans），此前與紐蒂一同生活達2年左右。

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野生動物和漁業部上週四（16日）曾公告，預計將安排紐蒂前往巴頓魯治動物園（Baton Rouge Zoo），理由是根據該州法律，海狸被視為入侵物種、不得飼養。當天麥菈夫婦亦曾接受訪問，透露出無奈與不捨。

孰料新聞見報後，超過1萬7000人在網路上連署，要求該州政府設法讓麥菈夫婦繼續飼養紐蒂。野生動物和漁業部於是成立專案，允許麥菈夫婦在特殊規範下，合法飼養海狸。

野生動物和漁業部長蒙圖塞（Jack Montoucet）說：「我認為這對各界來說，都是一個很好的處理方式」。麥菈則表示：「我們欣喜若狂」。

麥菈的丈夫丹尼2020年巧遇這隻受傷的海狸，紐蒂一家正經歷一場交通事故，除了紐蒂外，其餘海狸皆不幸罹難。由於紐蒂當時身負重傷，夫婦倆於是耐心照料，並在牠康復後將其飼養在家中。

如今紐蒂已成為社群平台TikTok的動物明星，短片中可見牠大口咀嚼龍蝦；甚至在乘坐汽車時，將頭伸出窗外吹風。麥菈指出，她和丈夫同意遵守數項規定，包括定期對紐蒂進行健康檢查，以及在經營漁市生意時，將其關在鐵籠中避免意外。

當局原安排紐蒂前往巴頓魯治動物園，讓麥菈與丈夫丹尼相當無奈與不捨。（美聯社）

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