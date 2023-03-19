昔親普廷俄國女高音演出被取消 紐約歌劇院判賠612萬

昔親普廷的俄羅斯女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko），遭國內外「雙重封殺」。（路透）

2023/03/19 11:51

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，除經貿受制裁，藝文圈也遭波及，多位俄國頂尖藝術家或團體受到多國抵制。昔親俄國總統普廷的俄羅斯女高音安娜．涅翠布柯（Anna Netrebko）原定訪台引爭議，台灣主辦單位2月28日取消她的音樂會。不過值得注意的是，美國法官日前裁定。紐約大都會歌劇院2022年取消涅翠布柯的演出，應向她支付至少20多萬元（逾新台幣612萬元）美元賠償金。

據《紐約時報》報導，歌劇院不願向涅翠布柯付款，因為她在俄國入侵克蘭後，拒絕譴責俄羅斯總統普廷，這在歌劇院看來違反了合約。但法官指出，這位歌手有權成為「普廷的支持者」，她的立場並不違法。

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此外，根據合約，紐約大都會歌劇院必須向涅翠布柯付款，無論她是否演出。法官裁定該劇院應向涅翠布柯20多萬美元，作為年取消她演出的賠償。

涅翠布柯還希望獲得未來幾個演出季的40萬美元賠償，但這一請求沒有得到法國同意，因為合約中沒有相關條款。報導指出，涅翠布柯還因對其批評發表「不適當」言論，被要求支付3萬美元（約新幣612萬元）的罰款。

報導說，大都會歌劇院還宣布解僱涅翠布柯夫婿、亞塞拜然籍男高音尤西夫‧埃瓦佐夫（Yusif Eyvazov）。去年3月初，紐約大都會歌劇院公告說，涅翠布柯科不會參加即將舉行的演出，因為她沒有履行在烏克蘭事件背景下，拒絕公開支持俄總統普廷的要求。基於相同的理由，德國巴伐利亞國立歌劇院也與涅翠布柯解除關係。

在各方壓力下，去年2月26日，涅翠布柯便首度就俄羅斯入侵烏克蘭發表看法，強調反對這場戰爭。她在Instagram的聲明中表示：「我是一個俄羅斯人，我愛我的國家，但我在烏克蘭有很多朋友，痛苦和折磨讓我心碎。我希望這場戰爭能夠停止，人們能夠生活在和平之中。這就是我所希望和祈禱的。」

但涅翠布柯隨後還是遭紐約大都會歌劇院解聘，理由是她雖表面上譴責俄入侵烏克蘭，但同時公開說要求俄國藝術家譴責他們的政府是錯誤的，並拒絕譴責發動這場戰爭的普廷。

涅翠布柯與普廷保持距離，卻也惹怒俄國藝文界，位於西伯利亞的新西伯利亞歌劇院（Novosibirsk Opera）的主辦單位隨後宣布取消她原定演出的音樂會，並挖苦說，「生活在歐洲並有機會在歐洲音樂廳演出，似乎（對她而言）比祖國命運重要。」

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