俄烏前線拉鋸戰 烏克蘭裝甲部隊突擊瓦格納防線

烏軍在巴赫姆特附近開火攻擊俄軍陣地。（美聯社）

2023/03/19 12:01

〔即時新聞／綜合報導〕一段來自烏克蘭東線戰場的影片顯示，烏克蘭軍隊正運用著「M113」裝甲運兵車，以及荷蘭軍援的同系列延伸款「YPR-765」裝甲運兵車，對來自俄羅斯的私人軍事承包商「瓦格納」防守陣地發動攻擊，裝甲車不斷的前後移動以避開俄軍的反裝甲火力，而伴隨車輛的步兵則在泥濘中作戰，不禁讓人回想起第一次世界大戰時的情景。

在巴赫姆特前線外乘坐在M113裝甲運兵車頂的烏軍士兵。（路透社）

美國國防部長奧斯汀曾在美國有線電視新聞網（CNN）的訪談中表示，美方已經為數個烏克蘭機械化步兵旅協助訓練與提供裝備，但這些新血尚未抵達戰場，當前於戰場上試圖突破俄軍防線的烏克蘭軍隊，依舊是操作舊式裝甲車的烏國官兵。

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一名烏軍士兵從裝甲車中探頭比出勝利手勢。（美聯社）

然而烏克蘭方面的攻勢並非每次順利，俄羅斯部分社群媒體帳號3月15日宣稱，在扎波羅熱地區的一處村莊，佔據優勢位置的俄軍以火力壓制剛抵達戰壕的烏軍部隊，並將烏軍攻勢瓦解，而在俄方公布影片之中可見，多輛烏軍裝甲車在開闊的曠野上燃燒。

面對陷入僵局的烏東戰場，烏、俄雙方人員和裝備大量損耗，都無法在戰線上大幅推進，也許烏克蘭軍隊須待接受西方裝備與訓練的部隊投入作戰，才有機會改變現況。

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