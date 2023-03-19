水下生活100天！為做研究 美教授住海底旅館

深海先生在水下旅館與外頭的潛水員合照。（圖片擷取自IG@drdeepsea）

2023/03/19 13:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名55歲的南佛羅里達大學教授，人稱「深海先生」的約瑟夫（Joseph Dituri），開始了一項瘋狂挑戰。從3月1日起，約瑟夫將在水下旅館待上百日，並透過觀察記錄自己的身心健康以及水壓對人體的任何影響，另一方面同時研究水下環境以及技術等。

綜合外媒報導，南佛羅里達大學研究員兼教授、生物醫學工程博士約瑟夫，擁有超過28年的美國海軍潛水員經驗。2012年時，他收到了知名電影導演詹姆斯．卡麥隆（James Cameron）的邀請，去評估一艘潛水艇，過程中受到了啟發，構思在水下生活的瘋狂想法。3月1日他開始了「海王星計畫」（Project Neptune），將在海底旅館Jules Undersea Lodge常駐百日。

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Jules Undersea Lodge是美國唯一一座海底旅館，位於佛州基拉戈（Key Largo）一處潟湖，約6至7米的位置，旅客需要透過水肺潛水進入自己的房間。醫療團隊透過驗血、超音波以及心電圖等，觀察約瑟夫的身心健康。約瑟夫表示，這項研究可以觀察人類長期暴露在水壓下，會有何影響，他想要證明一項早期的研究。該研究認為，水壓增加讓細胞在5天內翻新，進而延長壽命並預防衰老相關疾病。

據校方表示，在這百日內，約瑟夫仍然會透過網路，教授生物醫學工程的課程，而他也開放40位名額，讓潛水員跟著他探索水底下的世界。約瑟夫把水下生活記錄下來，放到臉書及IG等社群平台，讓大眾一起參與這項偉大的計畫。

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