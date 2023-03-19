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    不只買F-35 南韓將啟動自製航艦計畫

    F-35資料照片。（中央社）

    F-35資料照片。（中央社）

    2023/03/19 10:42

    〔即時新聞／綜合報導〕根據外電報導，南韓國防採購局表示，南韓國防項目促進委員會已批准採購更多的第五代匿蹤戰機，並尋求購買「標準6型」艦載防空飛彈。

    根據最新計畫，南韓軍方將於2028年之前採購洛克希德馬丁公司研製的「F-35A」戰機，總金額約28.5億美元（約新台幣872.81億元），該型戰機於2017年美軍「紅旗演習」的戰果驚人，不但擊落假想敵145架戰機，且僅於視距內交戰損失7架戰機。F-35戰機的用途多元，除了對空作戰優勢之外，在對地作戰中也具有極佳的表現，在美軍2017年「紅旗演習」之中，多次成功摧毀假想敵的防空飛彈系統。

    「F-35A」戰機是F-35系列戰機產量最多的機型，除了美國空軍為主要用戶之外，也是美方外銷的主力機型，事實上，韓國政府早在2013年已獲美國國務院首肯，獲准採購60架「F-35A」戰機，現已獲得40架。至於日後增購F-35A戰機的數量，南韓政府並未對外說明。

    至於採購雷神公司製造的「標準6型」防空飛彈計畫，南韓國防項目促進委員會也批准了5.828億美元（約新台幣178.48億元）的預算，南韓軍方計劃將該型飛彈，裝載於第二批配備神盾戰鬥系統的「KDX-III」驅逐艦上，取代原先採用的「標準2型」飛彈，加強海軍對於艦隊防空與攔截彈道飛彈的能力。

    根據南韓媒體「SBS」報導，南韓國防部在回應國會議員詢問時，提及軍方計畫持續開發和製造新型航空母艦，並很快的針對建造5萬噸航空母艦設計進行可行性研究，甚至提及若政府撥出的預算足夠，亦能於10年內，由國內航太公司生產、開發艦載型「KF-21N」戰機。

    南韓軍方過去曾提出開發3萬噸級的輕型航空母艦構想，以供能夠短場、垂直起降的「F-35B」戰機運用，然而，要起降南韓自行設計的「KF-21N」戰機，需要更大的空間、彈射系統及攔截著陸設備，若原先輕型航艦的設計無法達到此需求，新型的設計和維持成本勢必更高昂。

    面對北韓政府不時武力威脅及衍生的區域安全問題，南韓軍方預計於今年底前，決定採用何種方案提升海軍空防戰力。

    2023年2月18日北韓朝日本海發射洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，日本自衛隊、美軍、南韓軍方的船艦22日在日本海實施聯合演訓。（中央社）

    2023年2月18日北韓朝日本海發射洲際彈道飛彈（ICBM）級的飛彈，日本自衛隊、美軍、南韓軍方的船艦22日在日本海實施聯合演訓。（中央社）

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