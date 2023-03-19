LGBT人權大退步！ 義右派領導禁米蘭代孕、人工受孕

人民在米蘭集會抗議中央政府的人權退步。（美聯社）

2023/03/19 11:23

〔即時新聞／綜合報導〕過去幾年間，義大利的同志婚姻雖已合法化，卻還是不能透過代孕或人工受孕等方式，擁有自己的孩子。對此，米蘭市長表示，在中央政府尚未明確禁令之前，都會允許同性伴侶登記擁有小孩。然而，日前市長沉痛宣布，中央政府要求米蘭市議會停止許可登記，這也引發人民不滿走上街頭抗議。

綜合外媒報導，2016年義大利政府合法化了同志婚姻，然而礙於天主教及保守派團體的強烈抵制，同性伴侶間尚不能進行代孕、人工受孕等方式，獲得屬於自己的孩子。但幾年間，仍有一些地方官員，包含米蘭市長朱塞佩・薩拉（Giuseppe Sala）允許在沒有明確國家立法的狀態下，承認同性伴侶間所生的孩子。

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然而這項人權在右派新總理喬治亞．梅洛尼（Giorgia Meloni）上任後，被硬生生的剝奪。過去在競選期間，她一直將反LGBT的言論作為活動主要口號之一，承諾要保護「傳統」價值觀。日前，薩拉市長無奈宣布，他收到了一封來自內政部的信函，要求取消所有同性伴侶成為父母的資格。

市長認為，這項命令對於社會與政治來說，無疑是一種倒退，而那些兒童被迫失去父母，可能會面臨複雜的法律困境。而這一禁令也讓許多LGBT團體的支持者非常不滿，紛紛走上街頭抗議，其中同志黨的馬拉佐（Fabrizio Marrazzo）透露，如今還有約20名兒童正在等待登記，譴責決策是不公正的，且充滿歧視。

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