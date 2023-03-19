為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    厄瓜多與秘魯發生規模6.8強震 至少4人喪生

    2023/03/19 05:36

    〔中央社〕厄瓜多沿海和秘魯北部地區今天發生規模6.8強震，造成至少4人喪生，還有一些建築物遭到破壞。

    路透社報導，厄瓜多總統拉梭（Guillermo Lasso）發布推文表示：「我呼籲人們保持冷靜，並通過官方管道獲得消息。」

    美國地質調查所（USGS）測得的地震規模為6.8，震源深度66.4公里，震央距離圭亞斯省（Guayas）巴勞市（Balao）約10公里。

    當局指出，這起強震引發海嘯的可能性極低。

    厄瓜多風險管理署透過聲明指出，在昆卡市（Cuenca），1輛汽車被倒塌的牆壁壓住，造成1人死亡；馬查拉（Machala）有3人喪生，多棟建築物倒塌，包括1棟兩層樓房屋和1座碼頭，同時還有多個社區斷電。

    地震還導致其他厄瓜多的另兩個省份發生建築物毀損，包括1間超市牆壁倒塌。全國24個省份中，有一半以上可以感受到強烈震動。

    根據厄瓜多地球物理研究所（Geophysics Institute），地震發生後的1個小時內，還有2次較弱的餘震。

    秘魯當局則說，該國北部地區可感受到震動，惟目前尚未接獲人員傷亡或建築物毀損的通報。1120319

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播