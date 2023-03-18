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    2.28億退休大軍將湧現 中國經濟剉咧等

    中國退休大軍將湧現，恐拖累中國經濟。（美聯社檔案照）

    中國退休大軍將湧現，恐拖累中國經濟。（美聯社檔案照）

    2023/03/18 23:22

    〔編譯魏國金／台北報導〕隨著1963年至1975年出生的中國嬰兒潮人口將陸續到達男性60歲、女性55歲法定退休年齡，中國即將面臨大規模退休浪潮來襲，官方數據顯示，從今年起，未來10年中國將有2.28億人退休，中國的經濟與社會安全網岌岌可危。

    《日本經濟新聞》報導，武漢一家科技公司25歲員工李莉（化名）開始與丈夫每年提撥1萬人民幣，作為退休金，考量繳納房貸與稅賦，這筆佔其年收入5%的存款，不是一筆小數目。

    李莉上月從辦公室窗口，看到一群年長者為削減醫保個人補貼，走上街頭抗議而做出該決定。她說，「他們已開始削減醫保，難道我們也可能失去我們的養老金」？

    報導說，特別值得關注的是城鎮勞工的基本退休金，2012年該儲備金足以支付18.5個月福利，但在2021年，僅夠11.2個月，10年來下降近40%。

    根據中國人口普查與其他數據，估計從今年起，未來10年中國有2.28億人口將退休。2022年中國2.26名勞動年齡人口支撐1名年長者，20年後該比例預計將降至1.25。

    中國政府擔憂該趨勢將拖累經濟增長，考慮未來30年逐步將退休年齡提高到65歲，以改善勞動年齡人口萎縮以及退休金財政惡化的問題。但接近退休族群對此發展不樂見，中國《生命時報》近期調查顯示，74%受訪者認為健康的退休年齡是「55歲之前」，僅6%說「61歲以上」。

    《日經》報導說，城市家庭的育兒方式是一個原因，他們通常是父母都須工作，以支付高額的住房與教育成本，而退休祖父母則協助接送孫兒等照顧工作。另外，提高退休年齡門檻，也將使已難找到工作的年輕人更少就業機會。然而，儘管該計畫普遍不受歡迎，但為維持社會安全網，北京當局別無選擇。

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