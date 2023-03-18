路透：美國正施壓宏都拉斯 阻止與台灣斷交

台灣駐宏都拉斯大使館外的台灣國旗和宏都拉斯國旗。（路透檔案照）

2023/03/18 21:24

〔編譯管淑平／綜合報導〕台灣邦交國宏都拉斯宣布將尋求與中國建交，《路透》18日引述消息人士說法，美國正設法說服宏都拉斯，不要落實與中國建交的計畫，希望目前宏都拉斯尚未與中國正式簽署建交協議，或許還有轉圜的空間。

路透報導指出，宏都拉斯總統秀瑪菈．卡蕬楚（Xiomara Castro）14日透過推特宣布，已指示尋求與中國建交的消息後，美國的外交施壓至今仍在進行中。一名美國政府官員向《路透》說，「我們真的不知道會是幾天、幾週還是幾個月（宏都拉斯與中國建交）？」「這是不是談判技巧？我們無法肯定地知道，但是我們會繼續說服。」

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報導指出，美國和台灣官員都表示，由於卡蕬楚在總統大選選戰中的立場，她宣布要與中國建交並不令人意外，但是宣布的時機讓人措手不及。報導提到巴拿馬與台灣斷交經驗，當時美國駐巴拿馬大使斐里（John Feeley）是在巴拿馬政府宣布斷交前1小時前才獲告知。

另一個不尋常的轉折是，2名台灣外交消息人士透露，在卡蕬楚宣布欲與中國建交後，宏都拉斯駐台大使布羅德（Harold Burgos）15日與台灣外交部官員會談，相較之下，2021年尼加拉瓜與台灣斷交時，尼國大使拒絕與台灣方面會談。

《路透》無法確認這場會面的結果，不過台灣外交部公開表示，外交部向布羅德說，宏都拉斯應該「謹慎斟酌，不要陷入中國的圈套，做出損及台宏雙方多年友誼的錯誤決定。」

美國前任、現任官員指出，許多轉向與中國建交的國家，都未得到他們原本希望的經濟利益。裴里說，「各國應該知道，不會有自己送上門的錢、免費的好處」，並重申美國政府持續主張的一點，「中國的承諾口惠而實不至」。

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