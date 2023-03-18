訪台前夕 捷克眾院議長：捷台友誼基石 獨裁者永遠無法理解！

捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）。（取自捷克眾議院辦公室相簿）

2023/03/18 18:39

〔記者楊丞彧／台北報導〕捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）即將訪問南韓與台灣，而近日捷克眾議院也架設網頁，專門介紹艾達莫娃訪台行程，並向各界闡述此行對捷克的重要意義。對於訪台原因，艾達莫娃解釋，台灣是捷克重要貿易夥伴，彼此的友誼建立在自由、民主與人權等價值觀之上，「而這些都是獨裁者永遠無法理解的」。她感謝決定同行的所有人士，願在眾人共同努力下，強化兩國關係、深化經貿合作，並打通開啟新機會之道路。

根據該網站資訊，艾達莫娃將於本月25日至30日訪問台灣。同行之眾議員幾涵括各大黨團，包括執政聯盟「公民民主黨（ODS）」班達（Marek Benda）及札切克（Pavel Žáček）、「市長與獨立人士（STAN）」洛赫曼（Ondřej Lochman）、「基民盟－捷克斯洛伐克人民黨（KDU-ČSL）」維波尼（Marek Výborný）、「TOP 09」哲尼榭克（Marek Ženíšek）等人；而最大在野黨、前總理巴比斯（Andrej Babiš）所屬的「ANO 2011」議員雅契（Ivan Jáč）也將同行。去年9月曾訪台的捷克國家博物館館長盧卡其（Michal Lukeš），也將再次造訪台灣。

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艾達莫娃表示，台灣是捷克重要貿易夥伴，彼此的友誼建立在自由、民主與人權等價值觀之上，「而這些都是獨裁者永遠無法理解的」。因此，我們必須共同捍衛上述價值觀，並讓雙邊出色的合作成果繼續延續下去。

艾達莫娃引述帶領捷克掙脫共產極權枷鎖的故前總統哈維爾（Václav Havel）名言，「在每個有意義的世界秩序裡，人權與自由兩者皆不可或缺」。因此，她強調，若我們不盡全力去捍衛這些價值觀，它們隨時都可能遭到侵害甚至消逝。鑑於上述原因，以及捷克與台灣擁有相似的民主發展過程與亞洲戰略考量，她認為此行訪台，對捷克國家發展方向至關重要。

艾達莫娃也指出，這是雙邊關係史上規模最大的商業訪問團。台灣因其創新、開放與透明成為全球科技巨擘，並擁有許多具有全球影響力的新創公司。此行將為奈米科技、電動車、人工智慧、循環經濟、能源等領域開拓更多機會。她感謝許多商人同行，相信這次訪問將強化兩國間關係、深化雙邊經貿合作，並打通開啟新機會之道路。

至於被問及為何要訪台，艾達莫娃回應，這樣的訪問既不是第一次、也不會是最後一次，是延續兩國之間長期合作。台灣是捷克重要的政治、戰略與商業夥伴。至於此行為何讓中國不悅，艾達莫娃回應，這是因為中國視台灣為其領土一部分，且聲稱只有中國能決定其他國家要如何與台灣進行接觸。然而，捷克與其盟友皆不完全認同這樣的觀點。捷克遵守「一中政策」，然而執行面則由捷克自行決定。此外，捷克是個主權國家，也因此維持與夥伴間的交流，也包括台灣在內。

哲尼榭克表示，台灣是捷克在經濟與政治上的重要盟友。捷克政府高舉哈維爾揭櫫的外交原則，意即必須在尊重民主及人權的基礎上強化戰略聯盟。洛赫曼說，他著重於探索雙邊經濟合作的可能性，南韓與台灣都是科技相當先進的國家，捷克可以從中汲取專業知識。同時，他也希望能開啟大學間合作。札切克提到，深化雙邊關係不僅限於政府間合作，也包括國會間的合作，這點將透過此次訪台實踐。

班達說，他多年來不斷提倡強化捷台雙邊關係，這趟他希望聚焦在台北直飛布拉格的航線以及駕照承認等議題，當然也要見見老朋友們。來自利貝雷茨的雅契則說，此行盼拓展台灣與其選區之紡織機械研究機構之間既存的雙邊合作，並致力於與台灣的大學建立合作關係。

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