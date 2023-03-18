去還是不去？普廷遭國際法院發布逮捕令 習近平面臨尷尬局面

外媒分析，中國國家主席習近平（右）下週造訪俄羅斯恐生變數，國際法庭針對發布普廷（左）逮捕令可能讓習近平面臨尷尬局面。（美聯社）

2023/03/18 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕國際刑事法院（ICC）當地時間17日以非法將兒童帶離烏克蘭為由，對俄羅斯總統普廷發布戰爭罪逮捕令，引起外界注目；外媒分析，中國國家主席習近平下週造訪俄羅斯一事恐生變數，逮捕令可能讓習近平面臨尷尬局面。

根據《美聯社》報導，在烏俄戰爭僵持之際，中俄兩國17日同步宣布，中國國家主席習近平將應俄國總統普廷之邀於20至22日赴俄進行國是訪問，然在重大行程宣布數小時，國際刑事法院正式發布針對普廷逮捕令，此事多少讓中國有些「漏氣」。

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北京近期在國際社會頻繁行動，包括促成沙烏地阿拉伯與伊朗恢復外交關係、發布中國版「烏克蘭和平計畫」等，擬藉此展示中方於多個地區的重要性上升，這些舉動讓拜登政府更加警惕中方，對於中國所提出的「停火方案」，白宮表達懷疑態度，認為對俄羅斯有益。

報導分析，中俄領導人於俄羅斯2022年入侵烏克蘭不久前曾聯繫，開戰後儘管中方沒有明確表態立場，卻未曾譴責俄羅斯入侵行動，且從中俄官方持續頻繁互動，習近平與普廷於2022年冬奧期間會晤後發布雙邊「無限制」夥伴關係，外界普遍認為「中國與俄羅斯站在一起」，另有美國官員指稱中方正考慮提供俄軍武器侵略烏克蘭，故2國領導人下週的會面被視為加強雙邊關係以及制衡以美國為首的西方國家制裁的重要會議。

2位不願具名美國官員透露，拜登政府認為，有鑑於普廷正式被國際刑事法院列為戰爭罪嫌疑人，中國想要擔任「烏俄調解人」的願望有可能受到更嚴厲的批評。

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