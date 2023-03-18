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    驚！美明尼蘇達州核電廠 洩漏150萬公升放射性廢水

    美國明尼蘇達州蒙蒂塞洛核電廠，傳出洩漏150萬公升的放射性廢水。（美聯社）

    美國明尼蘇達州蒙蒂塞洛核電廠，傳出洩漏150萬公升的放射性廢水。（美聯社）

    2023/03/18 09:14

    〔即時新聞／綜合報導〕美國明尼蘇達州由能源公司Xcel Energy營運的蒙蒂塞洛（Monticello）核電廠，傳出去年11月下旬洩漏40萬加侖（約150萬公升）的放射性廢水，但直到本月16日才對外公開。

    據《美聯社》報導，明尼蘇達州污染控制局發言人拉弗蒂（Michael Rafferty）表示，當局已在一處廢水裡驗出放射性物質氚，雖然Xcel尚未確定洩漏源頭，但這不會造成直接的公共衛生風險。

    總部位於明尼亞波利斯的Xcel Energy指出，公司已於去年11月22日通知美國核能管理委員會（NRC）和州政府，並持續處理受污染的水，其中的氚含量低於聯邦規定。

    至於為何不儘早向民眾公開此事，Xcel Energy表示若對健康和安全構成直接威脅時會迅速通知，但在這起事件中不存在如此等級的威脅，因此當下專注於調查情況並避免擴大，目前已回收了約25%的氚並控制在洩漏區域，沒有在當地飲用水檢測到任何殘留。

    據了解，氚是氫的放射性同位素，天然存在於環境中，是核電廠常見的副產物。NRC透露，氚會散發出微弱的β輻射，不會傳播很遠也無法穿透人體皮膚。NRC指出，就算有人喝下洩漏出來的氚廢水，也只會攝取到非常低的劑量。

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