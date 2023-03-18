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    土耳其總統同意 芬蘭加入北約還剩最後一關

    針對芬蘭想加入北大西洋公約組織（NATO），土耳其總統艾多根（圖右）17日表示同意。圖左為芬蘭總統尼尼斯托。（路透）

    針對芬蘭想加入北大西洋公約組織（NATO），土耳其總統艾多根（圖右）17日表示同意。圖左為芬蘭總統尼尼斯托。（路透）

    2023/03/18 08:55

    〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯入侵烏克蘭，引發國際關注，戰事至今已超過一年，針對芬蘭想加入北大西洋公約組織（NATO），土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）17日表示同意。不過在過了土耳其這關後，芬蘭還需要匈牙利點頭，才能正式加入北約。

    綜合外媒報導，俄烏戰爭持續已超過一年，各國關注戰事發展之餘，也對俄羅斯提高防備，先前芬蘭及瑞典雖都提出想加入北約，但身為成員國之一的土耳其卻始終沒答應，直到歷經長時間協調後，艾多根在17日時，與到訪的芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）會談後舉行記者會，宣布同意芬蘭加入。

    至於瑞典方面，土耳其則未鬆口，艾多根稱瑞典能否加入，要看瑞典政府的態度。目前兩國因還存在其他爭端，尚未達成共識。

    不過想加入北約必須獲得所有成員同意，而在土耳其點頭後，芬蘭還是需要獲得匈牙利同意，才能正式加入北約。北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）則肯定土耳其的決定，但也強調盡快讓瑞典加入的重要性。

    外媒報導指出，在匈牙利反對芬蘭加入北約的反對者決定，將在本月27日進行針對芬蘭的批准投票，若結果順利芬蘭有望成為第31個北約成員國。

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