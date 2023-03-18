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    首頁　>　國際

    習近平將訪俄羅斯 白宮質疑中國停火方案

    2023/03/18 00:54

    〔中央社〕中國國家主席習近平即將前往莫斯科訪問，並與俄羅斯總統蒲亭會談。白宮呼籲習近平也應與烏克蘭總統澤倫斯基對話。對於中國日前提出的停火方案，白宮表達懷疑態度，認為對俄羅斯有益。

    中國外交部宣布，應蒲亭（Vladimir Putin）邀請，習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國是訪問。中國外交部發言人汪文斌表示，習近平此次訪俄，是為了「和平」而去。這是俄國對烏克蘭發動全面侵略以來，習近平首度對俄進行國是訪問。

    對於習近平訪俄行程，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）今天在媒體簡報中表示，美國一直鼓勵習近平與澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對話，以真正了解烏克蘭觀點，而不僅是蒲亭看法。

    「華爾街日報」（The Wall Street Journal）日前報導，結束對莫斯科訪問之後，習近平可能會與澤倫斯基通話。這項傳聞尚未經證實。

    中國外交部於2月24日俄烏戰爭一週年時，發表「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件，重申中方12項既定立場，表示支持盡快恢復直接對話，最終達成全面停火。中國這項和平方案遭到美國、烏克蘭及盟友質疑，認為未能追究莫斯科對其侵略行為的責任。

    柯比表示，現在停火實際上是對俄羅斯征服的認可，俄羅斯得以利用停火進一步鞏固在烏克蘭陣地、重整部隊、重新裝備，以便在適當時機重新發動攻擊，「這不是我們認為邁向公平與持久和平的一步」。

    至於中國是否有向俄羅斯提供致命武器，柯比重申，目前沒有跡象或確實證據顯示中方向俄羅斯提供武器，同時私下與公開警告北京不要提供俄羅斯致命軍事援助，但中國仍未排除這一選項。（編輯：徐睿承）1120318

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