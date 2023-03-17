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    緬甸佛寺22具屍體有彈孔 軍政府遭控屠殺平民

    佛寺遍布屍體，牆壁上彈痕纍纍。（美聯）

    佛寺遍布屍體，牆壁上彈痕纍纍。（美聯）

    2023/03/17 21:00

    〔中央社〕根據驗屍報告，緬甸中部上週有至少22人死於近距離槍傷，包括3名佛教僧侶。反抗緬甸軍政府的組織指控，這是軍方對平民的大屠殺。

    《路透社〉報導，緬甸軍政府發言人說，軍方在撣邦（Shan State）南部的賓朗地區（Pinlaung）與反叛軍交火，但沒有傷害任何平民。

    軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）在聲明中指出，政府軍在當地村落Nan Neint和當地人組成的民兵共同維安，克倫族國防軍（KNDF）和另一個反叛團體隨後進入村莊。

    他說，「當恐怖團體暴力開火時……，部分村民慘遭殺害及受傷」。

    他並未回應路透社請求置評的後續致電。《路透社》無法立即確認任何一方說法的真實性。

    克倫族國防軍發言人說，他們的士兵12日進入Nan Neint村，發現一座佛寺裡遍布屍體。

    克倫族國防軍和另一個團體克倫族革命聯盟（Karenni Revolution Union）提供的影像和照片顯示，屍體的軀幹和頭部有彈孔，佛寺牆壁上也充斥彈痕。《路透社》無法立即獨立判斷這些素材的真實性。

    根據流亡的民間「全國團結政府」（National Unity Government, NUG）旗下醫師的驗屍報告，22名死者可能遭自動武器近距離射殺，包括身穿番紅花色袈裟的3位僧侶。

    根據《路透社》取得的驗屍報告副本，報告稱「由於其他死者並未穿軍服，也沒有在他們身上發現武器和彈藥，他們顯然是平民」。

    「因為所有屍體都在Nan Nein村佛寺院區被發現，這很明顯是一場大屠殺。」

    根據當地媒體報導、反叛軍說法，以及由監察組織「緬甸見證」（Myanmar Witness）驗證的衛星影像顯示，在據稱發生大屠殺的Nan Neint村莊內和周邊，戰鬥已經持續至少2週，有約100棟建築物被燒毀。

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