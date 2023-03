緬甸佛寺22具屍體有彈孔 軍政府遭控屠殺平民

2023/03/17 21:00

〔中央社〕根據驗屍報告,緬甸中部上週有至少22人死於近距離槍傷,包括3名佛教僧侶。反抗緬甸軍政府的組織指控,這是軍方對平民的大屠殺。

《路透社〉報導,緬甸軍政府發言人說,軍方在撣邦(Shan State)南部的賓朗地區(Pinlaung)與反叛軍交火,但沒有傷害任何平民。

請繼續往下閱讀...

軍政府發言人紹敏通(Zaw Min Tun)在聲明中指出,政府軍在當地村落Nan Neint和當地人組成的民兵共同維安,克倫族國防軍(KNDF)和另一個反叛團體隨後進入村莊。

他說,「當恐怖團體暴力開火時……,部分村民慘遭殺害及受傷」。

他並未回應路透社請求置評的後續致電。《路透社》無法立即確認任何一方說法的真實性。

克倫族國防軍發言人說,他們的士兵12日進入Nan Neint村,發現一座佛寺裡遍布屍體。

克倫族國防軍和另一個團體克倫族革命聯盟(Karenni Revolution Union)提供的影像和照片顯示,屍體的軀幹和頭部有彈孔,佛寺牆壁上也充斥彈痕。《路透社》無法立即獨立判斷這些素材的真實性。

根據流亡的民間「全國團結政府」(National Unity Government, NUG)旗下醫師的驗屍報告,22名死者可能遭自動武器近距離射殺,包括身穿番紅花色袈裟的3位僧侶。

根據《路透社》取得的驗屍報告副本,報告稱「由於其他死者並未穿軍服,也沒有在他們身上發現武器和彈藥,他們顯然是平民」。

「因為所有屍體都在Nan Nein村佛寺院區被發現,這很明顯是一場大屠殺。」

根據當地媒體報導、反叛軍說法,以及由監察組織「緬甸見證」(Myanmar Witness)驗證的衛星影像顯示,在據稱發生大屠殺的Nan Neint村莊內和周邊,戰鬥已經持續至少2週,有約100棟建築物被燒毀。

????Hundreds of houses burned

☑️22.094361, 94.845000

☑️Yinmarbin, Sagaing

☑️28 Feb ~ 01 Mar 2023



It was claimed that Kone Ywar village was almost entirely burnt down by SAC troops.



Sourcehttps://t.co/3Yn0YEibgN



Firmshttps://t.co/Mj3i7zxbcQ#WhatsHappeningInMyanmar#Myanmar pic.twitter.com/RHBWXkrE29