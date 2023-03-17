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    美軍2將領向國會示警 部分安全夥伴轉向中國採購軍火

    美國非洲司令部司令蘭利。（美聯社）

    美國非洲司令部司令蘭利。（美聯社）

    2023/03/17 16:43

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕《美國之音》（VOA）17日報導，美國中央司令部司令和非洲司令部司令，16日不約而同向國會議員示警，中國積極推動對外軍售，正在這兩個關鍵地區讓美國付出代價，可能在未來幾年產生更可怕的後果。

    據報導，負責中東和中亞地區軍事行動指揮的中央司令部司令庫利拉（Michael E. Kurilla），16日向聯邦參議院軍事委員會表示，過去10年中國對該地區的軍售大增80％，「我們的安全合作夥伴有真正的安全需求，但我們正在失去提供裝備的能力」。

    他不諱言，這是因為美國對外軍售獲得國會批准，以及裝備交付的過程，須經過漫長等待，「中國所做的就是走進來，翻開整本目錄，然後任君挑選」。他表示，中國提供快速到貨及融資，又不會要求最終用戶協議，流程比美國快上許多。

    無獨有偶，非洲司令部司令蘭利（Michael Langley）也提出類似情況，「即使有了我們重要的安全合作倡議，這個（軍售）過程也不會更快。」

    他說，在西非、薩赫勒、迦納、象牙海岸、貝南、多哥等地瀰漫一股對軍備的急迫感，「他們現在就需要武器」。然而，這些國家做出錯誤的選擇，轉而去向中國或俄羅斯尋求武器援助，尤其是殺傷性武器。

    因此，儘管美國在軍火出口市場仍處於主導地位，但對中國軍售的擔憂由來已久，而且還會繼續。

    華府智庫「大西洋理事會」本月稍早發布一份分析斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）全球軍售數據的報告，指中國在撒哈拉以南非洲取得相當大的優勢。北京在2010年至2021年間，在該地區的軍售額超過20億美元，僅次於俄國；在2017年至2020年間，中國在該地區武器出口已超過美國，兩者比例接近3比1。

    兩位司令向國會表示，中國在軍售方面進展愈順利，美國就愈難與那些原本會選擇與華府合作的國家合作。「如果那裡有中國裝備，我們就無法將其與美國裝備整合起來。無論是雷達或防空系統，都不能讓中國的裝備觸及美國的網路。」

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